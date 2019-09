F.A.Z.-Kongress: Aus dem Alltag der Politikredaktion

Alltag der Politikredaktion

Was kommentiert die F.A.Z.?

Glossenkonferenz live: Was sind die Themen des Tages? Was wird Leitartikel, was Leitglosse? Dr. Jasper von Altenbockum und Klaus-Dieter Frankenberger berichten aus ihrem Alltag. Mitschnitt vom F.A.Z.-Kongress „Zwischen den Zeilen“.