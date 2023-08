Dänemark und die Niederlande liefern Flugzeuge an die Ukraine. In Berlin dagegen gibt es nichts Neues zu Taurus. Doch Putin wartet nicht ab, bis alle mit sich im Reinen sind.

Dänemark und die Niederlande zählen nicht zu den militärischen Supermächten im Westen. Mit der Entscheidung, der Ukraine Kampfflugzeuge aus den eigenen Beständen zur Verfügung zu stellen, schwächen sie zunächst sogar ihre Verteidigungsfähigkeit. Doch noch länger zögern wollten Kopenhagen und Den Haag nicht.

Putins Bomben- und Raketenhagel verwüstet das überfallene Land Tag für Tag und Nacht für Nacht mehr. Die ukrainische Gegenoffensive im Süden kommt kaum voran, an anderen Frontabschnitten greifen die Russen schon wieder an. Die Sorge des Westens, Kiew könnte weitreichende Waffen gegen Ziele in Russland einsetzen und so zu einer Eskalation des Krieges beitragen, weicht zunehmend der Befürchtung, die Ukraine könnte ihn verlieren.

Besser spät als nie

Das dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass Washington nun die Lieferung der F-16 erlaubte. Die Maschinen werden zu spät einsatzbereit sein, um den ukrainischen Streitkräften noch vor dem Einbruch des Winters mehr Schlagkraft zu geben. Doch gilt auch für die Lieferung von Flugzeugen: Besser spät als nie. Es gibt kaum einen westlichen Sicherheitspolitiker, der mit einem baldigen Ende des Krieges rechnet. Dessen weiterer Verlauf wird auch von den Kräfteverhältnissen in der Luft bestimmt.

Dänemark und die Niederlande vertrauen darauf, dass die Ukraine die Kampfflugzeuge nicht für Angriffe auf Russland nutzt. Das steht in Kontrast zur Haltung der Bundesregierung, der in Sachen Taurus das Wort Kiews bislang nicht genügt. Zur Entscheidung über die Lieferung dieses Marschflugkörpers gebe es „keinen neuen Stand“, hieß es am Montag in Berlin.

Das mag daran liegen, dass dort immer noch daran herumgetüftelt wird, wie sich die Reichweite des Waffensystems begrenzen ließe. Außerdem hat der Kanzler genug damit zu tun, einen Waffenstillstand zwischen Grünen und FDP zu vermitteln. Wenigstens in Dänemark, den Niederlanden und Amerika scheint man aber verstanden zu haben: Putin wartet nicht ab, bis die westlichen Demokratien gänzlich mit sich im Reinen sind.