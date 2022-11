Extremisten im Staatsdienst : Sachsens Justizministerin will Abgeordnetengesetz ändern

Die sächsische Justizministerin Katja Meier (Grüne) möchte weitere Gesetze ändern, um effektiver gegen extremistische Richter und Beamte vorzugehen. In einem Maßnahmenkatalog, welcher der F.A.Z. exklusiv vorliegt, plädiert sie dafür, im Abgeordnetengesetz Beamten und Richtern, die in den Bundestag oder ein Landesparlament gewählt werden, auch während ihrer Parlamentszugehörigkeit eine Betätigung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung zu verbieten.

Meier möchte außerdem das Rückkehrrecht ehemaliger Abgeordneter in den Beamten- und Richterdienst einschränken, sofern sie aufgrund extremistischer Äußerungen „das Vertrauen des Dienstherrn oder der Allgemeinheit verloren“ haben. Ob das der Fall ist, solle bei Richtern das Richterdienstgericht auf Antrag des Justizministeriums entscheiden.

Meier tritt auch dafür ein, die Fristen im Bundesverfassungsgerichtsgesetz zu verlängern, in denen der Bundestag eine Richteranklage auf den Weg bringen kann. Eine solche Anklage soll die Versetzung eines Richters in den Ruhestand nicht mehr verzögern können. In Sachsen möchte Meier ein Selbsteintrittsrecht des Justizministeriums für Disziplinarverfahren etablieren, wenn das Verfahren den Verstoß eines Richters gegen die Verfassungstreuepflicht zum Gegenstand hat. Bisher muss sich in Sachsen zunächst der direkte Vorgesetzte des Richters, in der Regel ein Gerichtspräsident, damit befassen.

„Juristisches Neuland“

Die Vorschläge der sächsischen Justizministerin gehen weit über einen Beschluss der Justizministerkonferenz vom vergangenen Donnerstag hinaus. Die Minister hatten lediglich dafür plädiert, das Bundesdisziplinargesetz und das Deutsche Richtergesetz anzupassen. Der Maßnahmenkatalog von Meier greift wesentlich stärker in das freie Mandat der Abgeordneten und die richterliche Unabhängigkeit ein. Beide Rechtsinstitute sind durch das Grundgesetz besonders geschützt.

Im F.A.Z. Einspruch Podcast sagte Meier, man bewege sich bei der Thematik teilweise im „juristischen Neuland“. Ihr Papier sei als „Impuls“ zu verstehen, „um eine bundesweite Diskussion darüber zu führen“. Für sie sei „völlig klar“, dass Änderungen des Abgeordnetengesetzes und des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes letztlich vom Parlament ausgehen müssten.

