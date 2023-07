Klinik in Landeshauptstadt : Wird in Hannover ein iranischer „Todesrichter“ behandelt?

Kritiker des Teheraner Regimes glauben, dass sich wieder ein mutmaßlicher iranischer „Todesrichter“ in der hannoverschen Privatklinik „International Neuroscience Institute“ (INI) des bekannten Hirnchirurgen Madjid Samii aufhält. Es soll sich um Hossein Ali Naeiri handeln. Ihm wird vorgeworfen, für die Hinrichtung Tausender politischer Gefangener im Jahr 1988 verantwortlich zu sein.

Am Sonntag versammelten sich nach Polizeiangaben etwa vierzig Demons­tranten vor der Klinik, die in der Form eines Gehirns gehalten ist, und forderten die Festnahme von Naeiri. Auch am Montag hielten die Aktivisten Wache vor dem Gebäude, das von der Polizei bestreift wird. Auf einem Zettel an der Eingangstür heißt es, die Klinik sei „aufgrund besonderer krankenhaushygienischer Maßnahmen“ für Besucher seit dem 19. Juli gesperrt. Zu einer möglichen Anwesenheit Naeiris gibt es weder am Empfang noch auf schriftliche Anfrage Auskunft. Auch das Niedersächsische Innenministerium teilt mit, es habe dazu keinerlei Kenntnis.