Evangelische Kirche : Annette Kurschus ist neue EKD-Ratsvorsitzende

Am Mittwoch wurde Kurschus zur Nachfolgerin von Heinrich Bedford-Strohm gewählt. An der Spitze der Evangelischen Kirche stehen damit nun drei Frauen.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) wird künftig von Annette Kurschus geführt. Die Synode wählte die 58 Jahre alte Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen am Mittwochmorgen für die kommenden sechs Jahre zur EKD-Ratsvorsitzenden. Sie erhielt 126 von 140 Stimmen. Kurschus folgt auf den bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, der nach sieben Jahren an der Kirchenspitze nicht wieder für das Amt kandidierte, da seine Amtszeit in Bayern bald endet.

Kurschus hatte bei der Wahl des neuen EKD-Rates die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs hinter sich gelassen, die ebenfalls für das Spitzenamt gehandelt wurde. Fehrs erhielt jedoch ebenfalls ein starkes Wahlergebnis und wurde am Mittwoch zur Stellvertreterin von Kurschus gewählt. Sie erhielt 116 von 139 Stimmen. An der Spitze des deutschen Protestantismus stehen nun gleich drei Frauen: an der Spitze des EKD-Rates Kurschus und Fehrs, an der Spitze der EKD-Synode die 25 Jahre alte Studentin Anna-Nicole Heinrich.

„Wir haben einen Ton in das Leben einzutragen, den sonst niemand einträgt“

Im Vergleich zu Bedford-Strohm, der sich in politischen Fragen klar und kontrovers positionierte, gilt Kurschus als zurückhaltender. Die westfälische Präses kündigte aber an, dass sich die evangelische Kirche weiterhin zu Wort melden werde, „wenn es vom Evangelium her geboten“ sei. „Wir haben einen Ton in das Leben einzutragen, den sonst niemand einträgt.“

Die evangelische Kirche solle „erkennbar“ und „überlegt“ sprechen und „gelegentlich auch sperrig sein und auf Differenzierung bestehen.“ Christen müssten vor allem „die jeweiligen Verlierer und Abgehängten“ im Blick haben, denn die Ränder der Gesellschaft, an denen Jesus unterwegs gewesen war, seien die „eigentlich Mitte“ der Kirche. Kirche nannte zudem die Herausforderungen des Klimaschutzes, „damit auch unsere Kinder und Kindeskinder“ gut leben könnten. Zudem seien der Kirche „Fremde besonders ans Herz gelegt“.

Kurschus wurde im lutherisch geprägten Nordhessen als Tochter eines Pfarrers geboren. Später zog die Familie in das reformiert geprägte Siegerland, das zur Evangelischen Kirche von Westfalen gehört. Westfalen vereint als unierte Landeskirche beide konfessionellen Prägungen im deutschen Protestantismus.

In der Corona-Pandemie setzte die westfälische Landeskirche unter Kurschus besonders stark auf den Schutz der Gesundheit. Präsenzveranstaltungen wurden öfter als in den anderen Landeskirchen abgesagt und stattdessen auf digitale Formate gesetzt.