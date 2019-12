Aktualisiert am

Eurostat-Zahlen : Erneut weniger Asylbewerber in Deutschland

Asylbewerber gehen 2016 über das Gelände einer Behörde in Eisenhüttenstadt in Brandenburg. Bild: dpa

In diesem Jahr ist die Zahl der Asylanträge in Deutschland weiter zurückgegangen – auf EU-Ebene aber angestiegen. Auch aus einem südamerikanischen Land suchen nun viele Menschen Asyl in Europa.