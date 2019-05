Europawahl in den Niederlanden : „Wir würden gerne mehr aus dem Parlament hören“

Das Interesse an den Europawahlen war in den Niederlanden nicht annähernd so hoch wie in Deutschland. Bild: dpa

An einzelnen Masten und Straßenkreuzungen in den beiden Städten Rotterdam und Amsterdam hängen noch einige wenige Plakate. Das ist aber auch alles, was noch einen Hinweis auf die Europawahl gibt. Die Niederländer haben ihre Stimmen bereits am Donnerstag abgeben, noch am Abend gab es die ersten Hochrechnungen– und auch, wenn erst jetzt die Ergebnisse aus allen EU-Staaten bekannt sind, scheint das Thema unter den Niederländern nicht wieder wirklich zur Sprache zu kommen.

16 verschiedene Parteien standen auf dem niederländischen Stimmzettel, knapp 13 Millionen Menschen waren zur Abgabe ihrer Stimme aufgerufen worden, darunter auch Lars van Straaten und Pieter Mons. Beide sind Studenten an der Erasmus Universität in Rotterdam und Erstwähler bei der Europwahl. Beide geben im Gespräch mit FAZ.NET eine persönliche Einschätzung über die allgemeine Stimmung in den Niederlanden, sprechen über ihre Sicht auf die EU, den „Timmermans-Effekt“ und ihren ersten europäischen Wahlgang.

Pünktlich nach Schließung der letzten Wahllokale in Italien trudelten am Sonntagabend die offiziellen Wahlergebnisse ein. Doch schon die ersten niederländischen Hochrechnungen am Donnerstagabend hatten einige unerwartete Überraschungen in petto: Entgegen vieler Prognosen erzielten die rechtsgerichteten Parteien, darunter die rechtspopulistische Freiheitspartei (PVV) von Geert Wilders weitaus weniger Stimmen, als zunächst erwartet. Wilders wird aller Voraussicht seine Sitze im Europäischen Parlament verlieren. Auch die relativ neue Partei „Forum voor Democratie“ (FvD) von Thierry Baudet konnte, entgegen vieler Vermutungen, lediglich drei Sitze im Parlament auf sich vereinen.

War’s der „Timmermans-Effekt“?

Die großen – und für viele überraschende – Sieger der Wahl sind die Sozialdemokraten, die „Partij van de Arbeid“ (PvdA), Partei des Spitzenkandidaten der SEP Frans Timmermans. Sie erzielten rund 18,1 Prozent der Stimmen, was sechs Sitzen entspricht. Lars und Pieter machen hierfür den „Timmermans-Effekt“ verantwortlich. Obwohl die PvdA bei den letzten Parlaments- und Provinzwahlen nicht sonderlich gut abgeschnitten habe, sind nun auf einmal stärkste Kraft geworden. „Ehrlich gesagt waren wir beide etwas überrascht über diesen Wahlausgang“, da waren sich beide einig. Nach dem großen Erfolg der rechtspopulistischen Partei „Forum voor Democratie“ bei den Provinzwahlen im März waren sie beide davon überzeugt, dass die Partei von Thierry Burdait auch auf europäischer Ebene große Erfolge erzielen wird.

Für den Erfolg des „Timmermans-Effekts“ haben beide unterschiedliche Erklärungsansätze. „Timmermans ist durch seine aktuelle Stellung in der europäischen Kommission eine prominente Figur in der nationalen und internationalen Presse, anders als die anderen Abgeordneten im Europäischen Parlament“, sagt Lars. Pieter fügt hinzu, dass auch Timmermanns Bestreben für das Amt des Kommissionspräsidenten eine Rolle gespielt haben könnte: Übernimmt er das Amt, könnten niederländischen Interessen besser vertreten werden, glauben hier manche. Zudem habe Timmermans in den vergangenen Jahren das Herz vieler Niederländer gewonnen, unter anderem durch eine Rede bei der UN zu dem Flugzeugabsturz des Passagierflugzeuges MH17 im Jahr 2014.