Gespräche in Brüssel : Von Allianzen und taktischen Spielchen

Der Streit zwischen dem Europaparlament und den Staats- und Regierungschefs über den Anspruch der Spitzenkandidaten ist in vollem Gange. Hinter verschlossenen Türen suchte am Dienstagabend ein jeder nach Verbündeten. Eine Entscheidung soll aber erst Ende Juni fallen.

Es könnte das Sinnbild für den Streit zwischen den Staats- und Regierungschefs und dem Europaparlament über den Anspruch der Spitzenkandidaten der Europawahl auf den Posten des Kommissionspräsidenten werden. Nachdem die Fraktionsvorsitzenden von Christlichen Demokraten, Sozialdemokraten und Grünen im Parlament am Dienstag noch einmal genau diesen Anspruch bekräftigt haben, trafen sich die Staats- und Regierungschefs am Abend hinter verschlossenen Türen zur Wahlnachlese. Sogar die Signale der Mobiltelefone sind technisch abgeschirmt, um jedwede Kommunikation der 28 nach außen zu verhindern. Klarer hätten die Staats- und Regierungschefs kaum machen können, wie sie sich den Prozess zur Auswahl des Nachfolgers von Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident vorstellen.

Dabei sollte am Dienstagabend noch nicht einmal eine Vorentscheidung fallen. EU-Ratspräsident Donald Tusk will das Personalpaket, zu dem auch sein Nachfolger und der künftige Präsident der Europäischen Zentralbank gehören, erst am 20. und 21. Juni schnüren. Nach dem Gipfel bestätigte Kanzlerin Angela Merkel genau dies: Die EU wolle bis Ende Juni einen neuen Kommissionspräsidenten auswählen, und Tusk solle Vermittlungsgespräche führen.

Aber selbst das könnte zu ehrgeizig sein, heißt es unter Diplomaten in Brüssel. Ende August wäre immer noch früh genug. Eines aber ist nach der Europawahl klar: der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), ist dem Ziel, Kommissionspräsident zu werden, nicht näher gekommen. Die angestrebte Allianz mit Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen steht derzeit nicht. Webers Einladung zum Abendessen am Montag haben die Spitzen der Fraktionen ausgeschlagen, um ihm keinen Vorteil zu ermöglichen.

Macrons Vorstoß

Weber habe sich für den Chefposten „disqualifiziert“, sagt Pascal Canfin im Radiosender France Inter. Nach dem Stimmenverlust der CDU am Sonntag könne Weber nicht wie ein „Wahlsieger“ auftreten. Nur in Deutschland hätten die Wähler für Weber stimmen können, dort habe er aber Verluste erlitten. Canfin ist nicht irgendwer. Er zählt zum engsten Stab von Präsident Emmanuel Macron im Wahlkampf. Im Elysée-Palast formuliert man die Personalfrage diplomatischer. Um sich für den EU-Spitzenposten zu qualifizieren, bedürfe es einer Parlamentsmehrheit und der Zustimmung von mindestens 21 Staats- und Regierungschefs. Ein Spitzenkandidat könne nicht nur mit seiner Legitimität argumentieren.

Macron arbeitet unterdessen an einer Allianz aus Liberalen und Sozialdemokraten. Am Dienstagmittag traf er sich in Brüssel auf Einladung des belgischen Regierungschefs Charles Michel mit dem liberalen niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte, dem spanischen Regierungschef Pedro Sanchez und dem portugiesischen Ministerpräsidenten António Costa, beide Sozialdemokraten. Die Teilnehmer verstünden sich durchaus als Vertreter und Unterhändler ihrer Parteifamilien, hieß es in Paris. Die EVP sei eingeladen mitzumachen. Die Ära der „großen Koalition“ sei aber ebenso vorbei wie die Dominanz der EVP. Das müsse sich auch bei der Postenverteilung zeigen.

Zugleich versuchte Macron noch vor einer Abstimmung mit Merkel die Regierungschefs der vier Visegrad-Staaten Ungarn, Polen, Tschechische Republik und Slowakei von seiner Strategie zu überzeugen – ein ungewöhnlicher Vorgang für den Franzosen, der bislang angespannte Beziehungen nach Osteuropa unterhalten hat. Die Visegrad-Staaten wiederum haben Maroš Šefcovic, den stellvertretenden Präsidenten der EU-Kommission aus der Slowakei, als neuen Kommissionspräsidenten ins Spiel gebracht. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis widersprach jedoch entsprechenden Darstellungen. In Diplomatenkreisen hieß es, die Visegrad-Staaten seien bereit, einen anderen Kandidaten Macrons wie den Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier zu unterstützen. Šefcovic könne dann Außenbeauftragter werden.