Europawahl : Le Pens Rechtspopulisten führen in Frankreich

Nach erheblichen Stimmenverlusten bei der Europawahl werden Christ- und Sozialdemokraten erstmals nicht mehr in der Lage sein, alleine eine Mehrheit im Europaparlament zu stellen. Liberale, grüne und rechte Parteien gewannen deutlich hinzu, wie aus der ersten Parlamentsprognose zur Europawahl hervorgeht.

In Frankreich scheint sich die rechtspopulistische Partei Rassemblement National von Marine Le Pen durchzusetzen. Le Pens Partei erhielt laut einer ersten Hochrechnung 24,2 Prozent der Stimmen, wie der Nachrichtensender BFMTV am Sonntag nach Schließung der Wahllokale um 20 Uhr berichtete. Die Liste der Regierungspartei La République en Marche (LREM) von Staatspräsident Emmanuel Macron kam demnach auf 22,4 Prozent.

Dass die Rechten eine Europawahl gewinnen, wäre in Frankreich indes kein Präzedenzfall. Schon vor fünf Jahren war der damalige Front National (FN) mit 24,86 Prozent als stärkste Kraft aus der Europawahl hervorgegangen. Die Liste Macrons gab es damals noch nicht.

Dänemark: Rechtspopulisten verlieren Stimmen

In Dänemark hingegen hat die rechtspopulistische Dänische Volkspartei bei der Europawahl laut ersten Prognosen klare Verluste hinnehmen müssen. Der dänische Rundfunk DR sah die Partei in seiner Prognose unmittelbar nach dem Schließen der Wahllokale am Sonntagabend bei nur noch 11,8 Prozent. Bei der letzten EU-Wahl vor fünf Jahren war sie in Dänemark noch mit 26,6 Prozent stärkste Kraft geworden. Auch in der Prognose des Senders TV2 lag die Partei mit 14,5 Prozent bei einem zweistelligen Verlust. Bestätigen sich diese Zahlen, verlieren die dänischen Rechtspopulisten damit zwei ihrer vier Sitze im EU-Parlament.

Die Sozialdemokraten lagen in den Prognosen bei 22,2 beziehungsweise 23,6 Prozent, während die liberale Venstre-Partei von Regierungschef Lars Løkke Rasmussen jeweils auf 20 bis 21 Prozent kam. Beide Parteien legen damit jeweils um zwischen drei und fünf Prozentpunkte zu.

Österreich: Kurz‘ ÖVP gewinnt klar

In Österreich hatten die Wahllokale bereits um 17 Uhr geschlossen. Wenige Tage nach dem Bruch der rechts-konservativen Regierung errang die Volkspartei (ÖVP) von Bundeskanzler Sebastian Kurz dort einen klaren Sieg. Sie kann demnach um 7,5 Prozentpunkte auf 34,5 Prozent zulegen und führt damit deutlich vor den Sozialdemokraten (SPÖ) mit 23,5 (2014: 24,1) Prozent. Das ergab eine von der Nachrichtenagentur APA, dem Österreichischen Rundfunk (ORF) und dem Privatsender ATV veröffentlichte zweite Trendprognose, die gegenüber der ersten Prognose unverändert blieb.

Die rechtspopulistische FPÖ, die in der vergangenen Woche von einem Enthüllungsvideo über den mittlerweile zurückgetretenen Vizekanzler und bisherigen Parteichef Heinz-Christian Strache erschüttert wurde, verlor 2,2 Prozentpunkte und kam mit 17,5 Prozent der Stimmen auf Platz drei. Die Grünen erreichen 13,5 Prozent und ziehen wie die NEOS, die auf acht Prozent kommen, ins EU-Parlament.

Spanien: Vox-Partei zieht ins Europaparlament

Laut ersten Prognosen setzten die spanischen Sozialisten (PSOE) ihre Erfolgsserie fort, die sie bei den Parlamentswahlen Ende April begonnen hatten. Die PSOE könnte laut Umfragen der Zeitung „ABC“ und des Onlineportals „Eldiario.es“ mit rund 30 Prozent der Stimmen die meisten Abgeordneten ins Europaparlament entsenden. Statt bisher 14 könnten es laut einer Umfrage der Zeitung ABC 18 sein. Zum ersten Mal wird zugleich die rechtspopulistische Vox-Partei vier oder fünf Mandate im Europäischen Parlament erhalten.