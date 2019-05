Aktualisiert am

Europawahl in Deutschland : Grüne verdoppeln Ergebnis – Union trotz Verlusten stärkste Kraft

CDU/CSU und SPD sind so schwach wie noch nie bei einer Europawahl. Die Grünen können jedoch triumphieren. Auch die AfD gewinnt deutlich hinzu.

Die Parteien der großen Koalition im Bund, Union und SPD, haben bei der Europawahl im Vergleich zum Ergebnis vor fünf Jahren deutlich verloren. Die Grünen wurden mit einigem Abstand vor der SPD zweitstärkste Kraft, sie konnten ihr Ergebnis von 2014 in etwa verdoppeln und kommen laut der ersten Hochrechnung auf 21,8 Prozent. Das ist das bisher beste Ergebnis, das die Grünen jemals bei einer bundesweiten Wahl errungen haben.

Für Union und SPD ist es das schlechteste Ergebnis aller bisherigen Europawahlen. Trotzdem ist die Union weiterhin stärkste Kraft; nach der Hochrechnung von Infratest Dimap für die ARD erhielten CDU und CSU zusammen 27,9 Prozent. Vor fünf Jahren waren es 35,3 Prozent. Die Sozialdemokraten verloren in zweistelliger Höhe. Bei der vergangenen Europawahl 2014 hatten sie mit ihrem Spitzenkandidaten Martin Schulz noch 27,3 Prozent erlangt. Jetzt kommen sie auf nur noch 15,6 Prozent.

Die Klimapolitik war in Deutschland und anderen EU-Mitgliedstaaten durch die „Fridays for future“-Demonstrationen zu einem großen Thema im Wahlkampf geworden. Noch am Freitag waren hunderttausende junge Leute für mehr Klimaschutz unter dem Motto „Wir machen die Europawahl zur Klimawahl!“ auf die Straße gegangen.

Die AfD erzielte demnach 10,5 Prozent (2014: 7,4 Prozent). Die FDP, deren Ergebnis bei der vergangenen Wahl eingebrochen war (3,4 Prozent), erreichte nun 5,5 Prozent. Diesen Wert erreicht auch die Linke, die allerdings von ihrem letzten Ergebnis (7,4 Prozent) abgeben musste.

Es zeichnete sich sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen europäischen Ländern eine höhere Wahlbeteiligung ab als noch vor fünf Jahren. Sie lag hierzulande bei 59 bis 60 Prozent – ein deutlicher Sprung nach oben: Vor fünf Jahren waren es 48,1 Prozent.

In den 28 EU-Mitgliedstaaten waren insgesamt rund 418 Millionen EU-Bürger zur Wahl aufgerufen. Auch Großbritannien, das eigentlich längst aus der EU ausgetreten sein wollte, nahm an der Europawahl teil; die Briten wählten schon am Donnerstag.

Wie auch schon bei der Europawahl vor fünf Jahren galt diesmal wieder keine Sperrklausel. Es werden also grundsätzlich alle Parteien bei der Sitzverteilung berücksichtigt. Rechnerisch können bereits Stimmenanteile ab etwa 0,6 Prozent ausreichen, um einen Sitz im Europaparlament zu erlangen. Bei der Wahl vor fünf Jahren zogen 14 deutsche Parteien ins Parlament ein, sieben davon mit einem einzigen Mandat. Dieses Mal standen 40 Parteien in Deutschland zur Wahl. Auf Deutschland, wo es knapp 65 Millionen Wahlberechtigte gibt, entfallen 96 Sitze im EU-Parlament. Insgesamt sind 751 Sitze zu vergeben.

Wie auch schon bei der vergangenen Europawahl hatten die europäischen Parteienfamilien Spitzenkandidaten aufgestellt. Für die EVP, der die Union angehört, war das der CSU-Politiker Manfred Weber. Für die S&D-Fraktion, der die SPD angehört, trat der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans an. EU-Bürger konnten allerdings nur die jeweiligen nationalen Kandidaten wählen. Transnationale Wahllisten, wie sie sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gewünscht hatte, gab es nicht.

In Österreich ist nach dem Ibiza-Skandal der FPÖ ein Absturz der rechten Partei ausgeblieben, doch erlitt sie Verluste. Dagegen hat die christdemokratische ÖVP von Bundeskanzler Sebastian Kurz ersten Prognosen zufolge deutlich gegenüber 2014 zugelegt, sie kam mit rund 34 Prozent etwa auf das Niveau, das sie bei der vergangenen Nationalratswahl 2017 hatte. Die FPÖ (18 Prozent) verlor hingegen leicht und blieb auf dem dritten Platz hinter der sozialdemokratischen SPÖ (24 Prozent). Ungewiss blieb am Sonntag, ob SPÖ und FPÖ ihre Drohung wahrmachen werden, Kurz an diesem Montag durch ein Misstrauensvotum im nationalen Parlament zu stürzen.

In den Niederlanden wurde bereits am Donnerstag gewählt, die zuletzt schwachen Sozialdemokraten konnten dort zulegen. Die PvdA konnte ihren Stimmenanteil gegenüber 2014 fast verdoppeln, sie kommt laut einer Prognose auf etwa 18 Prozent. Auch die Grünen und die rechtsliberale VVD von Ministerpräsident Mark Rutte konnten demnach zulegen. Die Rechtspopulisten um Thierry Baudet erreichten laut Umfragen auf Anhieb rund elf Prozent. Die islamfeindliche Partei von Geert Wilders stürzte von 13 Prozent, die sie 2014 erreicht hatte, auf vier Prozent ab.