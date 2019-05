Analyse der Europawahl: Grüne Großstädte, blauer Osten

Analyse der Europawahl

Grüne Großstädte – blauer Osten

Von Timo Steppat (Text) und Jens Giesel (Grafik)

Die Grünen punkten bei der Europawahl in den Städten und in der Fläche, die AfD ist stärkste Kraft in Teilen Ostdeutschlands. Doch auch andere Entwicklungen sind bemerkenswert: Gab es einen Rezo-Effekt für die CDU? Und woher kommen die Stimmen für „Die Partei“?