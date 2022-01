Debatte über EU-Taxonomie : Die grüne Kernspaltung

Die Taxonomie kennen wir aus dem Biologieunterricht als Kategorisierung von Lebewesen, etwa in der Stufenfolge Familie, Gattung, Art. Auch die derzeit viel diskutierte EU-Verordnung über „nachhaltige Investitionen“ wird als Taxonomie bezeichnet, obgleich das Wort dort gar nicht vorkommt. Umstrittener als der Name ist die genutzte Klassifikation, die Frage, welche Wirtschaftszweige wirklich „nachhaltig“ sind. Dieser Begriff aus der Forstwirtschaft bezeichnet Verfahren, die die Bedürfnisse des Menschen mit der Regenerationsfähigkeit der Natur in Einklang bringen.

Für Aufregung sorgt ein „delegierter Rechtsakt“ der Kommission zu der Verordnung, der ganz im Sinne der französischen Ratspräsidentschaft vorsieht, neben erneuerbaren Energien auch die Kernspaltung als nachhaltig einzustufen. Der Vorschlag düpiert den Atom-Aussteiger Deutschland, allerdings bekommt die neue Bundesregierung insofern ihren Willen, als die Gasverstromung ebenfalls akzeptiert wird. Damit nimmt die EU auch in Zukunft keinen direkten Einfluss auf die Energiepolitik der Mitgliedstaaten, doch geht es um die Finanzierung: Mit dem Nachhaltigkeitssiegel können Billionen „grüner“ Investitionen in diese Techniken fließen, zunächst privates Kapital, nach Klärung der Beihilfefragen auch Staats- und Fördergeld.

Wie beeindruckend die Anlegermittel sind, wurde auf der Weltklimakonferenz in Glasgow deutlich. Dort kündigten Finanzinstitutionen an, bis 2050 Vermögen von 130 Billionen Dollar für den Klimaschutz umzuschichten. In Europa dürfen Teile davon künftig wohl auch in die Atomkraft fließen. Das ist zu begrüßen, denn die Kernspaltung ist eine gute Lösung, um nachhaltig Elektrizität zu erzeugen, also das Klima zu schonen, gleichzeitig aber auch die Bedürfnisse des Menschen nach jederzeit verfügbarer Energie, Mobilität, erschwinglichen Gütern zu decken.

Deutschland hat auf das falsche Pferd gesetzt

Solange die Erneuerbaren nicht ausreichend vorhanden, unbeständig und kaum speicherfähig sind, ist Atomstrom ein gangbarer Weg, um mit wenig CO2-Ausstoß unseren Wohlstand zu wahren und ihn in ärmeren Regionen zu mehren. Wäre China nicht der größte Atomverstromer, trüge es noch weit mehr als 30 Prozent zu den Emissionen bei – und das 1,5-Grad-Ziel bliebe unerreichbar. Dabei erzeugt auch kein anderes Land mehr Solar-, Wind- und Wasserkraft.

Deutschland hat aufs falsche Pferd gesetzt und tut es weiterhin. Als Berlin 2011 überstürzt entschied, die Kernkraft vorzeitig aufzugeben, war von Kohleausstieg noch nicht die Rede. Im Gegenteil, es wurden neue Kraftwerke gebaut. Doch jetzt sollen alle Blöcke unter Zahlung hoher Entschädigungen bis 2030 vom Netz gehen. Mit den Nuklearreaktoren ist schon früher Schluss, drei der sechs Anlagen wurden soeben abgeschaltet, der Rest folgt bis Jahresende.

Viele Argumente gegen die Atomnutzung und ihre Aufnahme in die Taxonomie sind nicht überzeugend, etwa dass sie wegen ihrer Abfälle nicht nachhaltig sei. Der Brüsseler Katalog schreibt ausdrücklich ein Entsorgungskonzept vor. Natürlich birgt Atomkraft Risiken, aber die sind beherrschbar. Die Gemeinsame Forschungsstelle der EU, das JRC, hat keine Belege dafür gefunden, dass Kernkraft mehr Schäden verursache als andere Energieträger. Angesichts dieser Fakten und der Tatsache, dass sogar der Weltklimarat in der Kerntechnik einen Beitrag zur Treibhausgasminderung sieht, verlegen sich AKW-Gegner immer häufiger auf finanzielle Einwände. Der Bau neuer Reaktoren sei zu teuer und lohne sich nicht. Doch genau das wird sich mit der Taxonomie ändern, weil dann „grüne“ Investoren bereitstehen.

Es sei daran erinnert, dass gerade die Grünen den Ökostrom jahrzehntelang mit dem – richtigen – Argument gepäppelt haben, irgendwann rechne sich der Aufwand und die finanziellen, technischen und ökologischen Schwierigkeiten verschwänden. Dem Atomstrom will man diese Entwicklungsmöglichkeiten aber nicht zubilligen, obgleich es auch dort viele innovative Ansätze zu geringeren Unfallrisiken, zur Vermeidung von Abfällen und der Proliferation gibt.

Die Grünen können nur schwer aus ihrer Haut. Sie sind nicht als Klimapartei entstanden, sondern als Umwelt- und Antiatomkraftbewegung. In Fragen des Tier- und Naturschutzes wagen sie inzwischen die Auseinandersetzung in den eigenen Reihen, um neue Windparks oder Stromtrassen durchzusetzen. Es wäre wünschenswert, wenn die Partei im Zielkonflikt mit der Atomkraft eine ähnlich konstruktive Abwägungsbereitschaft zeigte. Alte Positionen zu überdenken ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Lernbereitschaft und Reife, die man von einer Regierungspartei erwarten darf.

Auch nach dem Abschalten der eigenen Reaktoren wird Deutschland die Atomkraft dringend brauchen, dann über Stromimporte. Derselben Taxonomie, die Berlin derzeit kritisch sieht, wird man noch dankbar sein.