EU-Sanktionen : „Wir werden Russland schwächen“

Entschlossene Haltung: Ursula von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Donnerstag in Brüssel Bild: AFP

Eigentlich wollte sich Ursula von der Leyen am Donnerstagmorgen mit Jens Stoltenberg treffen, dem NATO-Generalsekretär. Das wurde auf den Nachmittag verschoben, nachdem beide Institutionen in den Krisenmodus schalten mussten. Un­vorbereitet waren sie nicht, am Vorabend hatte Washington vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff gewarnt. Da hatte Charles Michel, der EU-Ratspräsident, schon die 27 Staats- und Regierungschefs für Donnerstagabend zu einem Sondertreffen des Europäischen Rats eingeladen, für 20 Uhr. Um die weiteren Schritte gegenüber Russland und Unterstützung für die Ukraine sollte es gehen. Nun, am Morgen, war klar: Es ist der Tag gekommen, um jene „massiven und gezielten“ Sanktionen gegen Russland zu beschließen, die unter von der Leyens Führung in den vergangenen Wochen vorbereitet worden waren.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

„Mit diesem Paket werden wir auf stra­tegische Sektoren der russischen Wirtschaft zielen, indem wir ihren Zugang zu Schlüsseltechnologien und Märkten blockieren“, kündigte die Kommissionsprä­sidentin an, als sie um halb neun vor die Kameras trat. „Wir werden die wirtschaft­liche Basis Russlands schwächen und seine Fähigkeit, sich zu modernisieren.“ Zudem werde man russische Vermögenswerte in der EU einfrieren und den Zugang russischer Banken zum europäischen Finanzmarkt „beenden“. „Diese Sanktionen sind darauf angelegt, die Interessen des Kremls und seine Fähigkeiten, den Krieg zu finanzieren, mit hohen Kosten zu belegen“, sagte von der Leyen. Eine Stunde später traten die EU-Botschafter zusammen, um das Sanktionspaket abzustimmen.

Dabei zeigte sich, dass die Staaten – entgegen früherer Beteuerungen – noch nicht über dessen Umfang einig waren. Das be­traf die sogenannte nukleare Option, nämlich Russland vom gesamten internationalen Zahlungsverkehr abzuschneiden. Das gilt als härteste Sanktion, weil russische Bürger, Unternehmen und der Staat dann keine Transaktionen mehr in Devisen vornehmen könnten. Allerdings hatten Deutschland und andere Staaten in den in­ternen Beratungen darauf gedrungen, weiter Zahlungskanäle offen zu halten. Denn sonst könnten russische Schuldner auch Kredite nicht mehr bedienen, die sie im Westen aufgenommen haben. Außerdem könnten Energielieferungen nicht mehr be­zahlt werden.

Kurz- und langfristige Sanktionen

Zu dem Paket, das die Kommission am Morgen vorlegte und das mit den Vereinigten Staaten abgestimmt war, gehörte das Zahlungssystem SWIFT nicht dazu. Stattdessen enthielt es Instrumente, die meh­rere große Banken und den Finanzsektor treffen sollen. Mehrere Osteuropäer sowie die Niederlande drangen darauf, SWIFT einzuschließen. Deutschland und Italien, die darunter am meisten leiden würden, wollten diese Option in der Hinterhand behalten, aber noch nicht anwenden.

Während diese Maßnahmen sofort greifen sollen, werden sich die geplanten Ex­portbeschränkungen erst auf mittlere und längere Sicht auswirken. Die EU will in en­ger Abstimmung mit Amerika ein Embargo über Spitzentechnologie in Sektoren ver­hängen, wo Europa und Amerika dominant sind. Man werde Russlands Position in Schlüsselbereichen schwächen, von denen die Elite besonders profitiere, sagte die Kommissionspräsidentin, „von Hightechkomponenten bis zu innovativer Software“. Amerikanische Regierungsvertreter hatten zuletzt beispielhaft Künstliche Intelligenz, Quantencomputer, Laser und Sensoren, Rüstung und Raumfahrt genannt. Die Mitgliedstaaten forderten den zuständigen Europäischen Auswärtigen Dienst zudem auf, ein Sanktionsregime für Oligarchen auf­zulegen.

Einige ostmitteleuropäische Staaten drangen darauf, am Abend auch über eine EU-Beitrittsperspektive der Ukraine zu be­raten. Nachdem sich schon die Präsidenten Polens und Litauens am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mit ihrem ukrainischen Kollegen dafür stark gemacht hatten, der Ukraine den Kandidatenstatus zu verleihen, richteten die Regierungschefs von Polen und Slowenien am selben Tag ein gemeinsames Schreiben an Michel. Da­rin forderten sie einen „ambitiösen und handfesten Plan für die schnelle Integration der Ukraine in die EU bis 2030“. Dessen erste Phase solle die „unmittelbare“ Anerkennung der Ukraine als Beitrittskandidat sein, sobald das Land ein Beitrittsgesuch gestellt habe. Sodann müsse man klare Schritte und Zeitmarken definieren, verbunden mit „einer Garantie auf Mitgliedschaft 2030, vorausgesetzt die notwendigen Bedingungen werden erfüllt“, schrieben die Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki und Janes Jansa.

„Wir haben für alle Mitgliedstaaten klare Notfallpläne, um Flüchtlinge sofort unterbringen zu können“

Michel und von der Leyen äußerten sich vor dem Europäischen Rat zurückhaltend zu dem Vorstoß. Beide hoben hervor, dass die Zusammenarbeit mit Kiew in den vergangenen Jahren immer enger geworden sei und das Land „substanzielle Fortschritte“ gemacht habe. „Wir erkennen die europäische Aspiration der Ukraine an“, sagte Michel. Beide wollten die Debatte am Abend auf praktische Hilfe fokussieren, wie es in­tern hieß. Das betrifft weitere finanzielle Unterstützung über die zugesagten 1,2 Mil­liarden Euro Budgethilfe hinaus und Hilfe bei der Versorgung von Geflüchteten, in der Ukraine und in den Nachbarländern. „Wir haben für alle Mitgliedstaaten klare Notfallpläne, um Flüchtlinge sofort unterbringen zu können“, sagte von der Leyen.

Diplomaten verwiesen darauf, dass nur Staaten der EU beitreten könnten, die ihre „Nachbarschaftskonflikte“ ge­löst haben. Das ist zwar formal keines der sogenannten Kopenhagener Kriterien für einen EU-Beitritt, doch hatten die Staats- und Regierungschefs 1999 bei einem Gipfeltreffen in Helsinki die da­mals beitrittswilligen Länder – acht osteuropäische sowie Zypern und Malta – aufgefordert, „alles daran zu setzen, et­waige ungelöste Grenzstreitigkeiten und andere damit zusammenhängende Fragen zu lösen“.