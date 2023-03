EU-Sanktionen gegen Russen : Wie kommt man von der Liste wieder runter?

Aktualisiert am

Kann es Putin schwächen, wenn die EU Kritik am Regime und am Krieg gegen die Ukraine mit Streichung von der Sanktionsliste belohnt?

In Deutschland: Die beschlagnahmte Yacht des russisch-usbekischen Oligarchen Alischer Usmanow in einer Aufnahme aus Bremerhaven vom 21.9.2022 Bild: Reuters

Mancher russische Regimegegner setzt sich dieser Tage für Landsleute ein, die mit westlichen Sanktionen be­legt worden sind – obwohl er zuvor jahrelang für persönliche Strafmaßnahmen gegen Günstlinge des Macht- und Geldverteilungssystems von Präsident Wladimir Putin geworben hat. So hat Leonid Wolkow, ein Mitstreiter des inhaftierten Oppositionsführers Alexej Nawalnyj, jüngst in der britischen Zeitschrift „The Economist“ einen „anderen Ansatz“ bei persönlichen Sanktionen gefordert. Einerseits müssten viel mehr Personen mit Strafmaßnahmen belegt werden als bisher. Andererseits, so Wolkow, sollten alle Betroffenen „einen rechtlich und politisch akzeptablen Weg“ aufgezeigt bekommen, um wieder von der Sanktionsliste herunterzukommen.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

Wolkow argumentiert, wer mit Strafmaßnahmen – wie Einreise- und Vermögenssperren – belegt werde, bleibe an Putins Seite, kehre gar gezwungenermaßen nach Russland zurück. Bisher seien persönliche Sanktionen ein „Fahrschein in eine Richtung“: Jeder, der auf eine Liste gerate, wisse, dass der einzige garantierte Ausweg der Tod sei. Man müsse „Alternativen“ schaffen, um die russische Elite zu spalten und Putin zu schwächen. Wolkow nennt als mögliche Bedingungen für eine „Ent-Listung“, mit Putins Regime öffentlich zu brechen und die Ukraine aus eigenem Vermögen zu entschädigen.