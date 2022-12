Korruption im EU-Parlament : Der Fall Kaili erschüttert Griechenland

Der Korruptionsskandal um Eva Kaili ist ein Schlag für die griechische Politik und noch mehr für die oppositionelle, einst stolze sozialistische Pasok, der Kaili bis zu ihrem Parteiausschluss am Wochenende angehört hat. Die Pasok, die seit 1981 mehr als zwanzig Jahre die Regierung gestellt hat, ist im Athener Parlament nur noch mit 22 der 300 Ab­geordneten vertreten und geht nun mit einer schweren Bürde in die Neuwahlen, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 stattfinden.

Mit Sorge wird in Athen verfolgt, ob eine weitere Spur im Korruptionsfall zu Margaritis Schinas, einem der Vize­präsidenten der EU-Kommission, führen könnte. Schinas war mit Kaili, der stellvertretenden Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, nach Qatar gereist, und auch er war mit positiven Aussagen zu den „beträchtlichen und greifbaren Fortschritten bei den Ar­beitsreformen“ in Qatar aufgefallen.

Der Korruptionsskandal erschüttert die griechische Politik auch, weil Kaili als eine der angesehensten Persönlichkeiten in der griechischen Politik galt, zumal sie ihren Aufstieg ohne große Unterstützung der Partei oder gar ge­gen Widerstände geschafft hat. Zu­letzt beschimpfte sie der Pasok-Vorsitzende Nikos Androulakis als das „trojanische Pferd“ der regierenden Nea Dimokratia in der 1974 von Andreas Papandreou gegründeten linken Pasok.

Mit Androulakis verbindet sie eine lange Geschichte. Sie waren über ein Jahr lang liiert. Als sich ihre privaten Wege trennten, fanden sie sich auf verschiedenen Flügeln der Pasok wieder, und als die Partei Ende 2021 einen neuen Vorsitzenden suchte, unterstützte sie nicht Androulakis, sondern dessen Konkurrenten Andreas Loverdos. Denn der spricht sich für eine Zusammenarbeit der sozialistischen Pasok mit der kon­servativen Nea Dimokratia aus. Androulakis hingegen will nicht als Juniorpartner in eine von der Nea Dimokratia ge­führten Regierung eintreten. Vielmehr hofft er, dass er die Pasok als unabhängige Kraft wieder zu einer Volkspartei machen kann, die sie nicht mehr ist.

Das Zerwürfnis Kailis mit ihren ehemaligen Partner Androulakis hat sich in diesem Jahr während eines Abhörskandals weiter vertieft. Über Monate hatte der griechische Geheimdienst An­droulakis und andere Politiker ausspioniert, was Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis vorübergehend in Be­drängnis brachte. Kaili spielte den Vorfall in einem Untersuchungsausschuss des Europäischen Parlaments aber he­runter. Ende September hatte Andoulakis angekündigt, dass er bei den Eu­ropawahlen Kaili nicht mehr nominieren werde.

Kaili ist in Griechenland ein bekanntes Gesicht, sie galt als vielversprechendes Politiktalent. Sie wurde 1978 in Thessaloniki geboren, studierte Architektur, mit 26 Jahren wurde sie in den Stadtrat von Thessaloniki gewählt. Landesweit bekannt wurde sie als Anchorwoman beim Sender Mega TV. Dann nutzte sie ihre Popularität für eine politische Karriere. Von 2007 bis 2012 gehörte sie für die Pasok dem Parlament in Athen an.

Dann nahm ihr Parteifreund Evangelos Venizelos den Wahlkreis weg, und sie musste in einem Athener Forschungsinstitut kleinere Brötchen ba­cken. 2014 wechselte Kaili ins Europäische Parlament. Politisch und finanziell ging es bergauf. Dem Einkommens- und Vermögensverzeichnis des Athener Parlaments ist zu entnehmen, dass sich von 2013 bis 2020 allein ihre Spareinlagen mehr als verfünffachten.