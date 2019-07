Oettinger will Berater werden : Ehrenhaft und zurückhaltend Geld verdienen

Ende Oktober scheidet der deutsche EU-Kommissar aus dem Amt. Dann will Günther Oettinger in die Wirtschafts- und Politikberatung einsteigen – die Grünen sehen das kritisch.

Ein wenig wirkt es wie ein Déjà-vu-Erlebnis. Kurz nach seinem Abschied aus Brüssel zu Jahresbeginn 2010 gründete der langjährige deutsche EU-Kommissar Günter Verheugen (SPD) mit seiner engsten Mitarbeiterin und Partnerin Petra Erler in Potsdam eine Beratungsgesellschaft mit dem ambitionierten Namen „The European Experience Company“. Knapp ein Jahrzehnt später spricht einiges dafür, dass sein Ende Oktober aus dem Amt scheidender Nachfolger Günther Oettinger (CDU) zumindest in diesem Punkt in die Fußstapfen des Sozialdemokraten treten könnte.

So bestätigte die Europäische Kommission am Montag, dass Oettinger gemeinsam mit seiner Partnerin Friederike Beyer in Hamburg eine Gesellschaft unter der Bezeichnung „Oettinger Consulting, Wirtschafts- und Politikberatung GmbH“ habe eintragen lassen.

Für Verheugen, der sein Geld zuletzt als Industriekommissar verdient hatte, war sein damaliger Ausflug in die Welt der Berater mit unangenehmen Folgen verbunden. Die Kommission verbot ihm Anfang Februar 2011 nach Befassung des EU-Ethikausschusses, der mögliche Interessenkonflikte amtierender und ehemaliger Spitzenkräfte zu prüfen hat, jeglichen direkten Kontakt mit früheren Mitarbeitern der von ihm zuvor geleiteten Dienststelle. Sie untersagte es Verheugen zudem, Aufträge von Kunden anzunehmen, die Nutznießer der Dienststelle waren, zum Beispiel als Empfänger von EU-Fördermitteln.

Anders als Verheugen hat es Oettinger jetzt nicht versäumt, die Gründung des Unternehmens der Kommission zu melden. Der zuletzt Anfang 2018 überarbeitete Verhaltenskodex für EU-Kommissare erlegt ihnen nicht nur eine Meldepflicht auf. Er verlangt von ihnen auch, bei der Annahme von Tätigkeiten „ehrenhaft und zurückhaltend“ zu sein. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass Oettinger es künftig nicht so halten will, gibt es derzeit nicht. So hat er Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker davon in Kenntnis gesetzt, dass die Gesellschaft derzeit keinerlei Tätigkeit nachgehe.

Dennoch, so sagte eine Kommissionssprecherin am Montag, prüfe die Kommission in Zusammenarbeit mit den drei Mitgliedern des Ethikausschusses, inwieweit während der bis Ende Oktober dauernden regulären Amtszeit Oettingers Verstöße vorliegen könnten, insbesondere gegen die in Artikel 245 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU (AEUV) festgeschriebenen Amtspflichten.

Brenzliger könnte es für Oettinger werden, sobald er die Kommission verlassen hat und die von ihm mitgegründete Beratungsgesellschaft ihre Arbeit aufnimmt. So sieht der Verhaltenskodex eine „Karenzzeit“ von zwei Jahren vor. Innerhalb dieses Zeitraums müssen ehemalige Kommissare die Behörde nicht nur entsprechend informieren; bei Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit ihrer früheren Zuständigkeit in Brüssel stehen, muss zudem der Ethikausschuss die Aktivitäten früherer Kommissare genau unter die Lupe nehmen und prüfen, ob Interessenkonflikte vorliegen könnten.

Oettinger, der zunächst von 2010 an in der Kommission das Energieressort verwaltete, war anschließend – von Ende 2014 an – für die digitale Wirtschaft zuständig. Seit Anfang 2017 verfügt er als Haushalts- und Personalkommissar über sehr weitreichende Zuständigkeiten in der Kommission.

Für Sven Giegold, den Sprecher der 21 deutschen Grünen-Abgeordneten im Europäischen Parlament, steht außer Frage, dass Oettinger sich auf schmalem Grat bewegt. Problematisch werde es dann, wenn der Eindruck entstehe, dass der Kommissar künftig seine engen Bande in die Kommission dazu nutze, gegen Bezahlung Kunden ein ziemlich bequemes Entree in Brüssel zu verschaffen. Hier drohe die „Messlatte“ gerissen zu werden. „Herr Oettinger sollte jetzt klar erklären, dass er jeglichen Interessenkonflikt ausschließt“ sagte Giegold der F.A.Z.

Ähnlich äußerte sich die in Brüssel ansässige Nichtregierungsorganisation Corporate Europe Observatory (CEO). Obwohl es bisher wenige Informationen zu den geplanten Tätigkeiten Oettingers gebe, „sieht es so aus, als ob er versuchen wird, seine Erfahrungen und Netze als Kommissar auf dem Consultingmarkt zu verkaufen. Das sollte nicht erlaubt werden“, sagte ein Sprecher der Organisation der F.A.Z. Der Fall Oettingers scheine dem Verheugens „sehr ähnlich“ zu sein.