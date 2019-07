EU-Postenpoker : Auch das Parlament hat Hinterzimmer

Ursula von der Leyen (CDU, l) und Manfred Weber (CSU) bei einer Pressekonferenz im Europäischen Parlament in Straßburg am Mittwoch Bild: dpa

Die spinnen, die Deutschen: Man müsste sich nicht wundern, wenn nicht allein unsere französischen Nachbarn zu diesem Schluss à la Obelix kämen. Zum ersten Mal seit mehr als fünfzig Jahren, als Walter Hallstein Präsident der Kommission der EWG war, soll der wichtigste Posten der EU an Deutschland gehen, zum ersten Mal an eine Frau, und das auch noch auf Vorschlag Frankreichs. Und wie reagiert die deutsche Politik in weiten Teilen auf das „Wunder von Brüssel“? Mit einer Enttäuschung, Ablehnung und Wut, als hätten die europäischen Staats- und Regierungschefs Marine Le Pen als Kommissionspräsidentin vorgeschlagen.

Der Grund dafür, dass insbesondere die Parteiseelen der Sozialdemokraten und der Grünen kochen, aber auch CSU-Politiker die Zähne fletschen, ist die Weigerung des Europäischen Rats, ein „Versprechen“ zu erfüllen, das nicht er abgegeben hatte, sondern die großen „Parteienfamilien“ im Parlament: Nur einer der Spitzenkandidaten der Europawahl dürfe Kommissionspräsident werden. Nach geltender Vertragslage müssen Rat und Parlament bei der Bestellung zusammenwirken. Doch so wenig der Rat dem Parlament vorschreiben kann, dass es seinem Vorschlag zustimmen muss, kann das Parlament dem Rat vorschreiben, wen er vorzuschlagen hat.

Das selbstbewusst gewordene Parlament schwächte sich in diesem Machtkampf, den es im Namen der Demokratisierung führt, selbst, weil ihm anders als dem Rat nicht die Einigung auf einen Kandidaten gelang. An einem Namen, hinter dem eine Mehrheit des Parlaments gestanden hätte, wäre der Rat nicht so leicht vorbeigekommen. In einem Parlament, das sich der Demokratie und ihren Regeln verpflichtet fühlt, wäre es auch nicht widernatürlich gewesen, wenn der Spitzenkandidat der stärksten Fraktion die größte Unterstützung erfahren hätte.

Doch auch das Europäische Parlament hat Hinterzimmer, von vielen Parteizentralen ganz zu schweigen. Die europäischen Sozialdemokraten verweigerten Weber die Gefolgschaft, weil sie sich angesichts Macrons bekannter Abneigung gegen den CSU-Mann Chancen ausrechneten, dass ihr eigener Kandidat, Timmermans, an ihm vorbeiziehen könnte. So wäre es, weil die Kanzlerin die Einigung über die Besetzung der wichtigsten Führungspositionen in der EU nicht scheitern lassen wollte, gekommen – wenn nicht die EVP dagegen revoltiert und Macron seinen Plan B aus der Tasche gezogen hätte, der vielleicht auch schon sein Plan A war. Und der Ratschluss der Kanzlerin wird ohnehin immer unergründlicher.

Die Behauptung, hier habe sich abermals autoritäre Kungelei gegen das angeblich selbstlos propagierte Demokratieprinzip durchgesetzt, ist auch deswegen schief, weil auch die Staats- und Regierungschefs, die ihre Entscheidung ohne Gegenstimme trafen, aus demokratischen Wahlen hervorgegangen sind – sogar, was mancher gar nicht glauben mag, Viktor Orbán.

Hysterie hilft nicht

Man muss die Positionen nicht gut finden, die in Budapest, Warschau und Rom vertreten werden. Doch soll es in der EU auch noch andere Staaten, Regierungen und Parteien geben, die sich nicht scheuen, ihre spezifischen Ansichten – etwa über Rolle und Kompetenzen des Parlaments – zu artikulieren und ihre Interessen zu verfolgen. Das Ringen um den unvermeidlichen Kompromiss ist in der EU schwieriger geworden. Gerade den Abgeordneten sollte nicht entgangen sein, wie die politische Realität Europas inzwischen aussieht.

Angesichts der komplexer gewordenen Verhältnisse werden alle, Regierungschefs wie Parlamentarier, darüber nachdenken und reden müssen, wie das Zusammenwirken zwischen den Institutionen der EU reformiert werden kann, um nicht noch einmal in einen solchen Konflikt hineinzulaufen. Schuld an ihm ist nicht nur eine Seite. Hysterie hilft bei dem Versuch, der Spitzenkandidatur eine auch über das Parlament hinausreichende Bedeutung zu geben, nicht. Bei der Europawahl stand von der Leyen in der Tat nicht auf dem deutschen Stimmzettel; Timmermans aber auch nicht und Weber nur auf dem bayerischen.

Zunächst ist jedoch die aktuelle Krise zu bewältigen, denn eine Lähmung der EU durch Institutionenzwist wäre fatal. Rat und Kandidatin werden sich etwas einfallen lassen müssen, um die aufgebrachten Abgeordneten zu besänftigen. Vielleicht fällt aber auch einigen Mitgliedern der „Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten“ wieder ein oder auch erstmals auf, dass unter den Regierungschefs, die von der Leyen auf den Schild hoben, auch Parteigenossen waren.

Dieser Gedanke plagt die SPD nicht. Ihr Nein zur Nominierung der deutschen Verteidigungsministerin und damit implizit zum Gesamtpaket der Personalentscheidungen zwang ausgerechnet die deutsche Bundeskanzlerin dazu, sich als Einzige im Rat der Stimme zu enthalten. Der ehemalige SPD-Vorsitzende Gabriel ermunterte seine Partei, wegen des Macron-Merkel-Coups die Koalition zu verlassen. Dass die SPD verzweifelt nach Anlässen sucht, um endlich in die Opposition wechseln zu können, kann man durchaus verstehen. Deswegen müsste die Partei aber nicht jede Gelegenheit zum Abstieg in ein noch tieferes Tal nutzen.