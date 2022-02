Hassrede im Internet : Wie sag ich’s Telegram?

Man stelle zunehmend fest, sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann am Freitag, „dass über Hate Speech eine Atmosphäre geschaffen wird, dass sich Menschen nicht mehr an Diskursen, nicht mehr an Debatten beteiligen“. Es gebe zwar in vielen Mitgliedstaaten rechtliche Regeln dagegen, aber man müsse sie auch durchsetzen. Darüber beriet Buschmann am Freitag mit seinen EU-Kollegen beim informellen Justizrat in Lille.

Auch die Internetkonzerne Meta, also Facebook, und Google hatten ranghohe Vertreter in die nordfranzösische Stadt geschickt. Twitter sah sich dazu nicht imstande, die internen Corona-Regeln ließen persönliche Treffen nicht zu, teilte der Konzern mit. Wo ein Wille sei, sei auch ein Weg, kommentierte dies der französische Justizminister und Gast­geber Eric Dupont-Moretti. Er ließ demonstrativ einen Stuhl für den Kurznachrichtendienst frei, um seinen Ärger zu dokumentieren.

Rätseln um die Adresse von Telegram

Telegram war noch nicht einmal eingeladen worden, obwohl in dem Messenger-Dienst beinahe täglich Todesdrohungen gegen Personen des öffentlichen Lebens veröffentlicht werden. Am Freitag durchsuchte das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern das Haus eines Mannes in Rostock, der im Verdacht steht, er habe die Ministerpräsidentin des Bundeslandes, Manuela Schwesig, auf diese Weise bedroht. Doch um Telegram einzuladen, müsste man erst mal die Adresse des Konzerns kennen.

Daran beißt sich das Bundesamt für Justiz die Zähne aus. Seit vergangenem Frühjahr versucht es vergeblich, dem offiziell in Dubai ansässigen Unternehmen im Zuge eines Bußgeldverfahrens wegen derartiger Rechtsverstöße ein Anhörungsschreiben zu übermitteln. Am Freitag konnte die Bundesregierung immerhin einen ersten Erfolg vermelden: Man habe einen informellen Kontakt zur „Konzernspitze“ hergestellt, vermeldete Innenministerin Nancy Faeser, ein „konstruktives Gespräch“ geführt und wolle den Austausch fortsetzen – „ein guter Erfolg“.

Google hatte eine E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme vermittelt, darüber kann das Schreiben aber nicht formell zugestellt werden. Tatsächlich geht das im Ausland nur mittels der dortigen Behörden. Falls auch der nächste Versuch dieser Art scheitert, brachte Justizminister Buschmann in Lille eine neue Variante ins Gespräch: die „öffentliche Zustellung im Ausland“, was bei einer „Zugangsvereitelung“ möglich sei. Anschließend könne man dann auch ein Bußgeld festsetzen.

„Das kann ein Bußgeld in Millionenhöhe sein“, drohte der FDP-Politiker. Die Lösung könne nur lauten, „dass Telegram die deutschen Regulierungen nicht nur akzeptiert, sondern auch umsetzt“. Man sieht an derlei Verrenkungen, wie schwer sich einzelne Staaten tun, geltendes Recht auch durchzusetzen. „Ich glaube, dass Telegram stärker beeindruckt ist, wenn wir als Europäer gemeinsam vorgehen“, sagte Buschmann.

Aber wie? Die EU-Kommission hat dazu mehrere Initiativen ergriffen. Über ein neues Gesetz, den Digital Services Act, will sie Internetanbieter rechtlich verpflichten, aktiv gegen illegale Inhalte vorzugehen. Bisher gibt es dazu nur eine freiwillige Selbstverpflichtung einiger großer Konzerne. Was illegal ist, muss in separater Gesetzgebung festgelegt werden. Hassrede steht schon in allen Mitgliedstaaten unter Strafe, allerdings weichen die Regelungen stark voneinander ab. Die Kommission hat deshalb im Dezember vorgeschlagen, Hassrede und Hassverbrechen zu einer europäischen Straftat zu erklären. Allerdings müssen die 27 Staaten über diesen Schritt einstimmig entscheiden.

Dafür gebe es eine „besonders breite Unterstützung“, sagte EU-Justizkommissar Didier Reynders nach der ersten Debatte dazu in Lille. Man sei der Einstimmigkeit schon „sehr nahe“, kein Staat habe sich prinzipiell dagegen ausgesprochen. „Natürlich müssen wir die Meinungsfreiheit respektieren“, sagte Reynders. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, dass insbesondere die Vertreter Polens und Ungarns dies hervorgehoben hätten. Beide Länder sind Gegenstand von Vertragsverletzungsverfahren wegen der Diskriminierung sexueller Minderheiten. In diesem Zusammenhang gibt es öffentliche Äußerungen führender Politiker, die durchaus den Tatbestand der Hassrede erfüllen könnten.

Dessen Definition und die Festlegung von Mindeststrafen würden aber erst im zweiten Schritt erfolgen. Da reicht dann die qualifizierte Mehrheit aus, Polen und Ungarn würden also kein Vetorecht besitzen. Trotzdem wird eine komplizierte Diskussion erwartet, die sich jahrelang hinziehen könnte. Schließlich gibt es in den Mitgliedstaaten ganz unterschiedliche Traditionen. So fällt die Leugnung des Holocaust in Deutschland unter Volksverhetzung, in den meisten anderen Staaten aber nicht.

Reynders äußerte die Hoffnung, dass man schon beim nächsten Treffen Anfang März den ersten Schritt gehen könnte. Der ist allerdings gerade für Deutschland nicht einfach. So gibt es seit vorigem Jahr schon ein scharfes nationales Gesetz gegen Hassrede; der europäische Mehrwert ist deshalb nicht selbstevident. Außerdem sieht das Bundesverfassungsgericht das Strafrecht als Teil der Verfassungsidentität. Hier können nur mit Zustimmung des Bundestags Kompetenzen übertragen werden. Buschmann hat deshalb zunächst einen Parlamentsvorbehalt in Brüssel eingelegt.