Reaktionen auf EU-Kompromiss : „Putin wird weiter Hunderte Millionen von Euro bekommen“

Ungarn begrüßt nach langer Blockadehaltung den Kompromiss in Brüssel. Auch der deutsche Bundeskanzler zeigt sich zufrieden. Der ukrainische Botschafter Melnyk fordert dagegen weitere Schritte: ein baldiges Gasembargo.

Ukrainischer Botschafter in Deutschland: Andrej Melnyk Bild: dpa

Die Reaktionen auf den Brüsseler Kompromiss fallen unterschiedlich aus: In Brüssel verteidigte EU-Ratspräsident Charles Michel das sechste Sanktionspaket, welches das teilweise Ölembargo beinhaltet. „Die Sanktionen werden sich sofort auf 75 Prozent des russischen Öls auswirken.“ Bis zum Ende des Jahres sollen 90 Prozent der Ölimporte nach Europa betroffen sein.

Auch Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán, der bis zuletzt ein Embargo blockiert hatte, begrüßte den EU-Kompromiss im Streit um das Ölembargo gegen Russland. „Familien können heute Nacht ruhig schlafen, wir haben die haarsträubendste Idee abgewehrt“, sagte Orbán am Dienstag in einer Videobotschaft bei Facebook. „Wir haben eine Vereinbarung getroffen, die besagt, dass Länder, die Öl durch Pipelines erhalten, ihre Volkswirtschaften unter den bisherigen Bedingungen weiter betreiben können“, verkündete Orbán. Ein vollständiges Importverbot für russisches Öl wäre für Ungarn „untragbar“ und „wie eine Atombombe“ gewesen“, sagte Orbán. „Aber wir haben es geschafft, das zu verhindern.“ Vor seiner Ankunft in Brüssel hatte Orbán noch gesagt, dass es „überhaupt keine Einigung“ gebe.

Dagegen äußerte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Unverständnis über das zögerliche Vorgehen der EU beim neuen Sanktionspaket. „Warum kann Russland mit dem Verkauf von Energie immer noch fast eine Milliarde Euro pro Tag verdienen?“, fragte Selenskyj, der per Video zugeschaltet war.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrej Melnyk, sagte im Deutschlandfunk auf die Frage, ob der Kompromiss ein „Zeichen der Geschlossenheit oder ein erstes Bröckeln der Einheit der Europäischen Union“ sei: „Leider beides. Wir begrüßen natürlich das sechste Paket der Sanktionen.“ Dieses sei wichtig, um die Geldströme nach Russland „trockenzulegen“, sagte Melnyk, „damit Putin diesen Krieg nicht mehr in diesem Ausmaß finanzieren kann“. Er nannte den Kompromiss zugleich einen „Halbschritt“. „Das bedeutet, dass jeden Tag Putin Hunderte Millionen von Euro bekommen wird, um die Armee zu stärken.“ Melnyk forderte, ein Gasembargo schneller als geplant einzuführen.

Aus Russland gab es am Dienstagvormittag keine Reaktion auf den Beschluss in Brüssel.

Was sieht der Kompromiss vor?

Die Sanktionen sollen den Kauf von Rohöl und Ölerzeugnissen aus Russland verbieten, wenn diese auf dem Seeweg in die Mitgliedstaaten geliefert werden. Lieferungen per Pipeline sollen zunächst weiterhin erlaubt sein. Insbesondere Ungarn hatte dies gefordert. Das Land deckt rund zwei Drittel seines Öl-Bedarfs über die russische Druschba-Pipeline. Botschafter der EU-Mitgliedsländer hatten bis kurz vor Beginn des Treffens an einem Kompromiss gearbeitet.

Deutschland will laut Bundeskanzler Scholz nicht von einer solchen Ausnahmeregel profitieren. Der Kanzler bekräftigte, dass die Regierung daran festhalte, „bis Ende des Jahres aus den Ölimporten und der Abhängigkeit von Russland herauszukommen“. Deutschland und Polen, die ebenfalls viel Öl über diese Pipeline importieren, wollen von kommendem Jahr an gänzlich auf Öl aus Russland verzichten.

Fragen zur finanziellen Unterstützung Brüssels für die Energiesicherheit der Mitgliedstaaten im Rahmen des Corona-Aufbaufonds sollen am zweiten Gipfeltag am Dienstag weiter besprochen werden. Dies wird dadurch verkompliziert, dass die Auszahlung dieser Mittel für Ungarn derzeit noch von der EU-Kommission blockiert wird. Die Behörde verweist auf Missstände im ungarischen Justizsystem und möglicherweise daraus resultierenden Missbrauch der Mittel.

Russland lieferte im vergangenen Jahr täglich etwa 720.000 Barrel Rohöl über seine wichtigste Pipeline an europäische Raffinerien. Dem stehen 1,57 Millionen Barrel pro Tag auf dem Seeweg gegenüber. Nach der Nachricht erreichte der Ölpreis für die Rohölsorte Brent mit über 123 Dollar pro Barrel ein Zweimonatshoch.