EU-Aktionsplan : Die Truppen schneller nach Osten transportieren

Die EU-Kommission will die Nutzung ziviler Infrastruktur für den Truppentransport in Europa ausweiten. Das betrifft laut einem neuen Aktionsplan zur Verbesserung der militärischen Mobilität, den die beteiligten vier Kommissare am Donnerstag vorstellten, nicht nur Straßen, Brücken, Tunnel und Häfen, sondern auch die Energieversorgung. „Wenn große Truppen in Krisenzeiten über große Entfernungen bewegt werden, ist es essentiell, dass sie auf ihrem Weg sicher mit Kraftstoff versorgt werden“, heißt es in dem Papier. Zudem soll die Abfertigung militärischer Konvois an den Landesgrenzen beschleunigt werden und das Militär in Krisenzeiten bevorzugt auf Transportkapazitäten zugreifen dürfen.

Die EU zieht mit diesen Prioritäten, die in vielerlei Hinsicht an den Kalten Krieg erinnern, Konsequenzen aus dem russischen Überfall auf die Ukraine. Die geschäftsführende Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager sprach von einem „Weckruf“.

„Dramatisch verändertes Sicherheitsumfeld“

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, dass man sich an das „dramatisch veränderte Sicherheitsumfeld“ anpassen müsse. Er sprach klar aus, dass der angepasste Plan auf einen Konflikt mit Russland gemünzt ist. Die Fähigkeit, Truppen und Ausrüstung von einer zur anderen Seite Europas zu bringen – „hauptsächlich von West nach Ost“ – sei entscheidend. Im Fall eines russischen Angriffs müssten allein Zehntausende amerikanische Truppen von den Seehäfen am Atlantik und an der Nordsee nach Osten verlegt werden.

Das Thema militärische Mobilität ist erst nach der Annexion der Krim durch Russland auf die Tagesordnung der EU gerückt, 2018 legte die Kommission ihren ersten Aktionsplan vor. In der Folge wurden die Hauptachsen ermittelt, über die Truppen gen Osten verlegt werden müssten, insbesondere ins Baltikum. Dabei ergab sich, dass die vom Militär genutzten Verbindungen zu 93 Prozent mit dem transeuropäischen Verkehrsnetz identisch sind.

Inzwischen hat die Kommission eine erste Tranche von 340 Millionen Euro für Projekte zugesagt, die etwa die Traglast von Brücken oder die Durchfahrtshöhe von Tunneln an militärische Bedürfnisse anpassen. Insgesamt stehen bis 2027 Investitionen von 1,5 Milliarden Euro für militärische Mobilität im EU-Haushalt und weitere 1,7 Milliarden Euro aus der Fazilität „Connecting Europe“ zur Verfügung.

Vereinbart wurde auch, dass die Abfertigung militärischer Konvois an der Grenze von zwei Mitgliedstaaten maximal fünf Arbeitstage dauern soll. Der neue Aktionsplan sieht eine Digitalisierung der Zollformalitäten vor; dadurch könnte sich die Frist auf drei Tage vermindern.