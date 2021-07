Stockende Kampagne : Ethikrat-Vorsitzende gegen Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen

Mobiles Impfen in Bremerhaven: Ein Seefahrer bekommt seine Spritze in einem Bus des Roten Kreuzes. Bild: dpa

Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, hält eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen derzeit für nicht notwendig. Die Impfraten bei Lehrkräften und beim Gesundheitspersonal seien hierzulande deutlich höher als in Nachbarländern wie etwa Frankreich, sagte sie am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. Zudem gebe es bessere Möglichkeiten, um Menschen von einer Impfung zu überzeugen: gute Kommunikation und niedrigschwellige Impfungen vor Ort. „Sozusagen: Bring die Impfung dorthin, wo die Leute sind.“ Das könne auch für den Arbeitsplatz gelten.

Angesichts eines Rückgangs bei der Zahl der verabreichten Corona-Impfungen hatte sich der Mediziner Wolfram Henn, ebenfalls Mitglied des Ethikrats, am Montag für eine Impfpflicht für das Personal in Kitas und Schulen ausgesprochen. Buyx sagte am Dienstag, Henn habe für sich gesprochen, jedoch nicht im Widerspruch zu den Arbeiten des Ethikrats: „Aber wir fordern so etwas nicht.“ Auch die Bundesregierung hat eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wiederholt ausgeschlossen. Andere Länder, etwa Griechenland und Frankreich, führten eine Impfflicht für das Gesundheitspersonal ein oder kündigten eine solche an.

Präsident der Bundesärztekammer fordert mehr Anstrengung

Auch CSU-Chef Markus Söder bleibt nach der Entscheidung in Frankreich und Griechenland bei seiner ablehnenden Haltung. „Ich bin gegen eine Impfpflicht“, sagte Söder am Dienstag im Deutschlandfunk. Dies gelte auch etwa für Lehrer oder Schüler. Söder begründete seine Ablehnung damit, dass eine Impfpflicht ein „starker Grundrechtseingriff“ sei. Im Kampf gegen das Coronavirus mahnte er stattdessen eine ungebremste Impfkampagne an. „Nichts anderes als Impfen hilft“, sagt der CSU-Chef im Deutschlandfunk. Dabei müssten nun vordringlich die jüngeren Menschen zwischen zwölf und 30 Jahren erreicht werden, nachdem die über 60-Jährigen weitgehend geimpft seien. Ihnen müssten niederschwellige Angebote vor Ort gemacht werden, „sozusagen Impfen to go oder Drive-In-Impfen“.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, fordert ebenfalls eine intensivere Impfkampagne. Man müsse alle Menschen erreichen, sagte er der Rheinischen Post: „Ich vermisse den TV-Spot zum Impfen vor der Tagesschau.“ Wo die Impfbereitschaft bisher gering sei, müsse an Ort und Stelle informiert werden. „Wir müssen nicht nur Sportvereine, wir müssen Kulturvereine und Glaubenseinrichtungen für die Impfkampagne mit ins Boot holen.“

Es sei wichtig, durch konsequente Aufklärung Menschen zu erreichen, die noch unentschieden seien, sagte Reinhardt weiter: „Ich finde, jeder Erwachsene steht in der Verantwortung, durch seine Impfung dazu beizutragen, das Infektionsgeschehen niedrig zu halten – auch zum Schutz der Kinder.“ Diese seien bisher die großen Verlierer der Pandemie. Eine abermalige soziale Isolierung von Kindern und Jugendlichen wäre unverantwortlich.

Reinhardt sprach sich zugleich gegen eine Einschränkung von Freiheitsrechten für ungeimpfte Menschen aus. Dies käme einer indirekten Impfpflicht gleich, die er für falsch halte. Nicht alle Impfwilligen hätten bisher ein Angebot zur Immunisierung wahrnehmen können. Für Kinder unter zwölf Jahren, Schwangere und Menschen mit bestimmten Erkrankungen gebe es noch kein Angebot. „Diese Menschen darf man nicht vom gesellschaftlichen Leben ausschließen.“