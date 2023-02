Erdbeben in der Türkei : Ein Pfusch, der Erdogan das Amt kosten kann

Das Erdbeben hat die Türkei mit nicht gekannter Gewalt getroffen. Aber eine so hohe Zahl an Opfern hätte verhindert werden können. Für Präsident Erdogan geht es bei der Wahl deshalb jetzt um alles.

Steht unter großem Druck: der türkische Präsident Erdogan am Mittwoch in den Trümmern in der Stadt Kahramanmaras Bild: AFP

Die Türkei hat schon viele Erdbeben erlebt, aber eines mit dieser Gewalt seit mehr als tausend Jahren nicht. Die Verwüstung, welche die zwei großen Beben der Stärke 7,8 und 7,7 sowie Hunderte Nachbeben angerichtet haben, habe der Gewalt von 130 Atombomben entsprochen, hat ein türkischer Geologe errechnet. In dieser Stunde der Trauer und der Not verdienen das türkische Volk und auch Syrien sofortige und massive Hilfe. Humanitäre Hilfen an Bedingungen zu knüpfen, entspräche nicht den Werten Europas.

Sobald die Toten aber begraben sind und die Planungen für den Wiederaufbau anlaufen, werden zahlreiche Fragen gestellt werden müssen. Denn in erdbebengefährdeten Regionen liegen auch viele andere Länder. Einige, allen voran Japan, sind besser als die Türkei auf Erdbeben vorbereitet. Sie beherzigen das Wissen, dass es nicht die Erdbeben als solche sind, die Menschen töten, sondern schlecht gebaute Häuser.

Die erste Frage wird daher sein, weshalb in einer Region, von der man weiß, dass sie in einem außergewöhnlichen Maße erdbebengefährdet ist, Tausende Gebäude in sich zusammengesackt sind. Wie Pfannkuchen liegen die schweren Betonplatten übereinander und begraben die Menschen. Bei alten Gebäuden überrascht das nicht. Jedoch hat die Re­gion von Kahramanmaras über Gaziantep nach Hatay in den vergangenen zwei Jahrzehnten einen ungewöhnlichen Bauboom erlebt. Auch viele Neubauten sind am Montag eingestürzt, neue Wohnblocks mit zehn Stockwerken und mehr. Dabei galten auch für sie die neuen Bauvorschriften, die nach dem verheerenden Erdbeben von 1999 östlich von Istanbul in Zusammenarbeit mit namhaften Wissenschaftlern erarbeitet worden waren. Sie sollten gewährleisten, dass die Ge­bäude Erdbeben bis zu einer Stärke von mindestens acht standhalten.

Gespart an allem, auch an den Stahlträgern

Am Tod so vieler Menschen ist damit der verantwortungslose Pfusch am Bau schuld. Sie alle müssten vor Gericht gestellt werden: die Planer ebenso wie die Baubehörden, die solche Bauten genehmigt haben, und auch die Bauunternehmen, die wohl, wie bereits in der Vergangenheit, an den Stahlträgern und am druckfesten Festbeton gespart haben.

Verantwortungslos handelten auch die Politiker. Regelmäßig, meist vor Wahlen und zuletzt 2018, haben sie Amnestien für illegal errichtete Gebäude erlassen und etwa zusätzliche Stockwerke genehmigt. Allein im Katastrophengebiet sollen 75.000 Gebäude in den Genuss solcher Amnestien gekommen sein. Verantwortung tragen die Politiker der AKP auch, weil sie die 1999 eingeführte Erdbebensteuer mit Einnahmen von mehr als 35 Milliarden Dollar zweckentfremdet haben. Sie haben mit dem Geld Löcher im Staatshaushalt gestopft und damit auch Projekte finanziert, die sie unter Vorzugsbedingungen an AKP-nahe Bauunternehmen vergaben. Einige wurden so schlecht gebaut, etwa der Flughafen von Hatay, dass das Erdbeben auch sie am Montag zerstörte.

Auch muss die Regierung Erdogan sich die zweite große Frage gefallen lassen, ob sie wirklich genug getan hat, um auf ein Erdbeben dieses Ausmaßes vorbereitet zu sein. Die türkischen Geologen klagen, dass die Regierung nicht auf sie gehört habe. In der Katastrophenregion wurden keine Notdepots eingerichtet und keine Übungen abgehalten wie in Istanbul. In den ersten Tagen wirkte die Katastrophenschutzbehörde AFAD hilflos und überfordert. Punktuell konnte sie helfen, nicht aber flächendeckend. Lange bevor sich Präsident Erdogan am Mittwoch im Erdbebengebiet blicken ließ, waren die führenden Oppositionspolitiker dort. Falls Erdogan daran festhält, werden am 14. Mai Parlaments- und Präsidentenwahlen stattfinden. Nach mehr als zwei Jahrzehnten in der Regierung und an der Macht wird dies die schwierigste Wahl für Erdogan.

Bereits vor der Katastrophe war seine Popularität infolge einer schweren Wirtschaftskrise und der immensen Inflation auf einen Tiefpunkt gefallen. Selbst wenn er in den vergangenen Monaten mit seiner Vermittlerrolle im Ukraine-Krieg sowie mit seiner Blockade der NATO-Norderweiterung bei den Türken wieder an Ansehen gewonnen hat. Nicht mehr die Wirtschaftskrise allein wird nun die Wah­len entscheiden, sondern der Um­gang mit der Erdbebenkatastrophe und die Perspektiven für den Wiederaufbau. Die AKP-Regierung ist nervös. Sie übt Druck auf die Medien aus, damit sie Erfolgsgeschichten verbreiten, und sie hat das Netzwerk Twitter, das sie nicht kontrollieren kann, vorübergehend massiv eingeschränkt.

Glauben die Menschen Erdogans Krisenmanagement, dann wird er die Wahl gewinnen. Tun sie es nicht, wird er ebenso abgewählt wie die politische Klasse, die beim Beben von 1999 versagte. Sie verschwand danach in der Versenkung und ermöglichte so Erdogans Aufstieg.