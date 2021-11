EKD-Synode : Bedford-Strohm blickt auf seine Amtszeit zurück

Aktualisiert am

Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm sieht Fortschritt in der Ökumene. Von der Europäischen Union fordert er Asylverfahren für die Migranten an der polnischen Grenze.

Heinrich Bedford-Strohm am 7. November nach dem Gottesdienst zur 13. Synode der Evangelischen Kirche im St. Petri Dom in Bremen Bild: Daniel Pilar

Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm ruft angesichts des vom weißrussischen Regime beförderten Flüchtlingsstroms nach Polen dazu auf, den Migranten „Zugang zu einem regulären Asylverfahren zu geben“. Bedford-Strohm nannte es „skandalös und zutiefst beschämend“, wie auch an der EU-Außengrenze mit Geflüchteten umgegangen werde.

Bedford-Strohm erhob diese Forderung am Sonntagvormittag zu Beginn der EKD-Synode in Bremen, die aufgrund eines Corona-Falls unter den evangelischen Bischöfen nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden kann, sondern kurzfristig auf ein digitales Format umgestellt wurde. Auf der Synode wird auch die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Bedford-Strohm gewählt, der nach sieben Jahren nicht mehr für das Amt des EKD-Ratsvorsitzenden antritt.

„Eine Tür geöffnet“

Der Landesbischof aus Bayern nutzte seinen letzten großen Auftritt für eine Bilanz seiner siebenjährigen Amtszeit als Ratsvorsitzender. Bedford-Strohm würdigte vor allem die Fortschritte in der Ökumene und hob dabei besonders die wechselseitige Gastfreundschaft beim Abendmahl hervor, für die endlich „eine Tür geöffnet“ worden sei. Bedford-Strohm dankte besonders dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, der diesen Schritt „trotz aller Einsprüche von außen“ getan habe. Die wechselseitige Gastfreundschaft war im Vatikan auf Ablehnung gestoßen.

Bedford-Strohm sagte, dieser Fortschritt in der Ökumene sei die Frucht des Reformationsjubiläums im Jahr 2017 gewesen. Auch das Verhältnis zum Judentum habe sich durch den selbstkritischen Umgang der evangelischen Kirche mit den judenfeindlichen Aussagen Martin Luther verbessert. Bedford-Strohm verwies auf die jüngste Aussage des Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, dass das Verhältnis beider Religionsgemeinschaften heute so gut sei wie nie zuvor.

Bedford-Strohm würdigte auch den Austausch mit den Muslimen. Man habe ein Vertrauen, „das es auch ermöglicht über schwierige Fragen, wie dem Umgang mit Einflüssen aus der Politik in der Türkei umzugehen“. Bedford-Strohm mahnte, in diesem Dialog auch künftig „nicht zuerst auf die extremistischen Haltungen zu schauen, sondern auf die große Mehrheit der hier lebenden Muslime“, die eine andere Haltung hätten.

„Impulse zur Kirchenentwicklung“

Bedford-Strohm sagte zudem, vom Reformationsjubiläum 2017 seien „Impulse zur Kirchenentwicklung“ ausgegangen. In den Landeskirchen fänden „überall große Umbauprozesse statt.“ Auch die Digitalisierung sei vorangetrieben worden. Bedford-Strohm mahnte, dass die EKD und die Landeskirchen bei den Reformen „weiter an einem Strang ziehen“, aber auch „endlich an einem Strang ziehen“ müssten.

Mit Blick auf den Umgang mit sexualisierter Gewalt sagte Bedford-Strohm, man sei „noch nicht so weit gekommen, wie wir wollten“. Mit Blick auf die im Frühjahr gescheiterte Beteiligung von Betroffenen in einem Beirat sagte Bedford-Strohm, man werde neue Formen der Partizipation entwickeln. Kurz vor dem Auftritt warf Katharina Kracht, ein Mitglied des suspendierten Betroffenenbeirats, Bedford-Strohm vor, das Thema Missbrauch „sieben Jahre lang verschlafen“ zu haben.

Mit Blick auf die politische Lage würdigte Bedford-Strohm die Stabilität der Demokratie in der Pandemie. Die hohe Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl und das schwache Abschneiden extremer Parteien belege „die Reife unserer Demokratie“. Bedford-Strohm forderte einen verstärkten Einsatz gegen den Klimawandel und kritisierte eine Politik der „schwarzen Null“, die keine ausreichenden Gelder zur Verfügung stelle. Bedford-Strohm forderte zudem eine gerechtere Verteilung des Impfstoffs auf der Welt. Bedford-Strohm würdigte zudem die Rolle der Pharmaunternehmen, die Impfstoffe schnell entwickelt hätten und an einer gerechten Verteilung mitwirkten. Diese Bemühungen müssten noch verstärkt werden.