Olaf Scholz will nichts sagen. Auf die Frage, ob er seine Meinung zum Industriestrompreis geändert habe, schweigt der Bundeskanzler, als er am Montag in Wiesbaden ankommt. Offenbar möchte er die Dinge bei der Klausurtagung der SPD nicht noch komplizierter machen. Seine Fraktion will den Strompreis subventionieren: Nur fünf Cent pro Kilowattstunde sollen Industrieunternehmen künftig zahlen. Die Differenz zum durchschnittlichen Börsenstrompreis soll der Staat erstatten.

Scholz hat sich – wie sein Finanzminister Christian Lindner (FDP) – bisher skeptisch zu solchen teuren, langfristigen Subventionen geäußert. Zieht da gleich der nächste Sturm in der Ampelkoalition auf, kaum dass man sich in der Nacht zum Montag nach langen und schwierigen Verhandlungen auf die Eckpunkte eines Gesetzes zur Kindergrundsicherung geeinigt hatte?