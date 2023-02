Ein Jahr Krieg in der Ukraine : Weshalb Putin scheitern muss

Wladimir Putin am Donnerstag am „Tag des Vaterlandsbeschützers“: Siegt er, wird das andere Alleinherrscher ermuntern, seinem Beispiel zu folgen. Bild: EPA

Als Wladimir Putin vor einem Jahr in der Ukraine einmarschierte, war man sich in Moskau und im Westen noch in einer Sache einig: Der Krieg werde nicht lange dauern, das angegriffene Land schnell besiegt sein. So furchtbar der Überfall für die Ukraine ist, sosehr die ganze Welt unter seinen Folgen leidet, man kommt am ersten Jahrestag der Zeitenwende nicht umhin festzustellen: Es ist gut, dass beide Seiten sich irrten.

Putins Feldzug lieferte entsetzliche Belege dafür, was nicht nur in den von ihm eroberten Gebieten, sondern in der ganzen Ukraine geschehen wäre, wenn seine Sturmtruppen wie geplant die Verteidiger überrannt und überall mit der „Entnazifizierung“ begonnen hätten, wie der Kremlherr die Auslöschung alles Ukrainischen zu bezeichnen pflegt, die nicht einmal vor der Verschleppung und Russifizierung von Kindern halt macht.

Auch eine Atommacht kann einen Krieg verlieren

Mehr Millionen Ukrainer als bisher schon wären vor der Ermordung, Vergewaltigung, Unterjochung nach Westen geflohen. Russische Kampfgruppen ständen direkt an der Grenze zu den NATO-Staaten Polen, Slowakei, Ungarn und Rumänien. In der besetzten Ukraine aber wäre nicht einmal Friedhofsruhe eingezogen. Die Ukrainer hätten sich, das beweisen sie jeden Tag, kaum in das Schicksal gefügt, als eigenständige Nation eliminiert zu werden und wieder Untertanen einer Moskauer Despotie zu sein. In einem Partisanenkrieg hätten sich wohl beide Seiten an Afghanistan erinnert: die Russen an ihre Brutalität, die Ukrainer an den Sieg der Mudschahedin. Die jetzt wieder zu hörende Behauptung, Atommächte könnten einen Krieg nicht verlieren, ist sowohl am Hindukusch als auch in Vietnam widerlegt worden.

Den Ukrainern gelang es aus eigener Kraft, die erste Angriffswelle zu brechen und die Invasoren so lange aufzuhalten, bis die Waffen aus dem Westen eintrafen. Diese Lieferungen kamen nur langsam in Gang, weil die Unterstützer eben von einer raschen Niederlage des ukrainischen Davids ausgegangen waren und zudem befürchteten, den russischen Goliath könnte es erst recht zur Raserei treiben, dass die aufsässigen Ukrainer immer mehr treffsichere Kieselsteine bekämen. Die Sorge vor der Eskalation des Krieges entweder durch den Einsatz von Massenvernichtungswaffen oder gar durch (hybride) Angriffe auf Mitgliedstaaten der NATO treibt bis heute nicht nur die Regierung Scholz um; die aber artikulierte sie so oft, dass Putin hat meinen können, seine Drohungen zeigten Wirkung.

Die Ukraine braucht die Panzer dringend

Doch erwies sich das nukleare Säbelrasseln des Kremls bisher als Bluff. Ein Jahr nach Kriegsbeginn überrascht nun selbst das vormals so blauäugige und immer mit seinen Traumata ringende Deutschland Putin. Berlin liefert nicht nur Panzerhaubitzen, Flugabwehrpanzer und Schützenpanzer an die Ukraine, sondern auch seinen modernsten Kampfpanzer. Man darf gespannt sein, wann die Tanks jener Verbündeter an der Front eintreffen, die Berlin Führungsschwäche oder gar Feigheit vorgeworfen und selbst großspurige Ankündigungen gemacht hatten, danach aber ganz kleinlaut wurden.

Dabei muss die Schlagkraft der ukrainischen Verteidiger ganz schnell gesteigert werden. Es geht nicht nur darum, den jetzigen Frontverlauf gegen die nächste russische Offensive zu halten, die Moskau mit einer Feuerwalze wie im Ersten Weltkrieg und der ebenso skrupellosen Opferung seiner Soldaten vorbereitet. Die Ukrainer müssten auch dazu befähigt werden, den Russen militärische Niederlagen beizubringen, die Putin zeigen, dass auch sein Plan B nicht aufgehen wird. Der baut darauf, dass die Ukraine und der Westen einen sich über Jahre hinziehenden Abnutzungskrieg militärisch und politisch nicht durchhalten.