Nun sei die „Zeit der Mutigen“ angebrochen. Mit diesem Wahlkampfmotto wollte Fernando Villavicencio in den Präsidentenpalast einziehen, um Ecuador zu regieren. Ein Land, das zunehmend von Rauschgiftbanden unterwandert wird. Denen wollte Villavicencio etwas entgegensetzen. Binnen anderthalb Jahren werde man die Kriminellen besiegt haben, versprach der 59 Jahre alte Politiker. „Ich habe keine Angst vor dem Tod“, sagte er kürzlich. „Man hat mir gesagt, ich solle eine kugelsichere Weste tragen. Hier bin ich, mit verschwitztem Hemd, verdammt! Ihr seid meine kugelsichere Weste“, rief er seinen Anhängern zu. „Ihr seid ein mutiges Volk, und ich bin so mutig wie ihr.“

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.

Tim Niendorf Politikredakteur.

Am späten Mittwoch dann brach der Präsidentschaftskandidat wieder zu einer Wahlkampfveranstaltung in einer Schule in der Hauptstadt Quito auf. Als er anschließend, von Wachleuten umgeben, in ein Auto stieg, fielen plötzlich Schüsse. Unruhe brach aus. Bald war klar: Villavicencio ist tot. Drei Kugeln hatten ihn in den Kopf getroffen. Neun weitere Menschen wurden verletzt. Einer der mutmaßlichen Täter starb nach einem Schusswechsel mit der Polizei, sechs weitere Verdächtige wurden festgenommen.