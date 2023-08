Die Lage in der Ukraine : Russland meldet Drohnenangriffe, Flughäfen gesperrt

Moskau will in der Nacht mehrere ukrainische Drohnen abgewehrt haben. An allen drei Flughäfen der russischen Hauptstadt war vorübergehend der Betrieb ausgesetzt. Auch die Ukraine berichtet von Drohnenangriffen. Der Überblick.