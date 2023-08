Nach dem Mord an einem Präsidentschaftskandidaten setzt der Staat Ecuador ein Zeichen. 3600 Sicherheitskräfte verlegen Rauschgiftboss „Fito“ in ein Hochsicherheitsgefängnis.

In seiner Zelle hatte es sich „Fito“ den Umständen entsprechend gemütlich gemacht. Da war das Bett, in dem drei Menschen Platz gehabt hätten. Da war der Kühlschrank, der Fernseher, die Klimaanlage, der Kleiderschrank, die Privattoilette, die Warmwasserdusche – und da waren auch die Champagnerflaschen im Wert von 500 Dollar. Seine Zeit in der Gefängnissuite ist nun vorbei.

Tim Niendorf Politikredakteur. Folgen Ich folge

Am Wochenende brachten ihn Sicherheitskräfte in ein Hochsicherheitsgefängnis namens La Roca. 3600 Polzisten und Soldaten sicherten die Operation ab. Fotos zeigen den mächtigsten Rauschgiftboss Ecuadors mit nacktem Oberkörper, langem Zottelbart und in Unterhose – umringt von Spezialkräften.

Der kürzliche Mord an einem Präsidentschaftskandidaten hat Ecuador verändert. Wie genau, das weiß noch niemand. Am Mittwoch war der 59 Jahre alte Politiker Fernando Villavicencio nach einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Weg zu seinem Auto getötet worden. Der Kandidat hatte den Kampf gegen die Rauschgiftbanden zum zentralen Wahlkampfthema gemacht und in seinen Reden auch immer wieder den Namen „Fito“, der eigentlich José Adolfo Macías Villamar heißt, in den Mund genommen.

Daraufhin bekam Präsidentschaftskandidat Villavicencio Morddrohungen. Ein mutmaßlicher Täter wurde schon am Ort des Geschehens von Polizisten erschossen. Weitere sechs Tatverdächtige, allesamt Kolumbianer, wurden festgenommen. Ob Rauschgiftboss „Fito“ hinter dem Attentat steht, ist noch unklar. Offenbar aber will der Staat mit der Verlegung des Gefangenen nun ein Zeichen setzen.

Schon einmal aus Hochsicherheitsgefängnis geflohen

Der 43 Jahre alte „Fito“ ist Anführer der kriminellen Bande Los Choneros, einem verlängerten Arm des berühmten mexikanischen Sinaloa-Kartells, und sitzt schon seit zwölf Jahren wegen organisierter Kriminalität, Rauschgifthandel und Mord in Haft. 24 weitere Jahre hat er noch vor sich. Zwischenzeitlich war „Fito“ auch schon mal wieder auf freiem Fuß, nachdem er mit anderen Insassen im Jahr 2013 just aus jenem Hochsicherheitsgefängnis geflohen war, in das er nun an diesem Wochenende wieder gebracht wurde. Nach der Flucht war La Roca neun Jahre lang geschlossen, ehe es 2022 wieder geöffnet wurde. Dort müssen die Gefangenen 23 Stunden am Tag in ihrer Zelle ausharren, nur eine Stunde lang haben sie Hofgang.

Dass „Fito“ auch aus der Haft heraus weiterhin Macht ausübt, wundert angesichts der Bilder seiner bisherigen Gefängniszelle, die er nun verlassen musste, nicht. Mit ihm und den anderen Schwerverbrechern will es nun Andrea González aufnehmen. Die Umweltaktivistin übernimmt bei der vorgezogenen Wahl am 20. August die Spitzenkandidatur des ermordeten Fernando Villavicencio.

Mehr zum Thema 1/

„Fernando hat bis zu seinem letzten Atemzug dafür gekämpft, um uns aus diesem Zustand des Bösen und der Straflosigkeit zu befreien, in dem wir gefangen sind“, sagt sie. „Wenn sein Opfer zu etwas gut sein soll, dann, um die Mafias und die Verbrecher, die sich als Politiker tarnen, zu beerdigen.“ Da die Stimmzettel schon gedruckt sind, fallen alle Stimmen für den getöteten Politiker Villavicencio auf seine Ersatzkandidatin.