Der Machtkampf in der österreichischen Sozialdemokratie, der seit geraumer Zeit schwelt und die SPÖ innenpolitisch lähmt, ist offen ausgebrochen. Am Dienstagnachmittag gab der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bekannt, dass er sich um den Parteivorsitz bewerbe, den gegenwärtig Pamela Rendi-Wagner innehat. Diese hatte Doskozil durch offene Kritik und die kurzfristige Anberaumung von Sitzungen der Parteigremien offenbar dazu gebracht, früher die Karten auf den Tisch zu legen als eigentlich beabsichtigt.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Bislang war Doskozil sich in Andeutungen darüber ergangen, dass die SPÖ vor der nächsten Nationalratswahl, die spätestens im Herbst 2024 stattfinden wird, über ihre „Aufstellung“ diskutieren müsse. Das solle aber erst nach der Ende April anstehenden Regionalwahl im Bundesland Salzburg geschehen.

Allerdings ist noch ungeklärt, wie die Entscheidung herbeigeführt werden soll. Während Rendi-Wagner laut Medienberichten vorhatte, in der für Mittwoch anberaumten Vorstandssitzung einen vorgezogenen Parteitag einzuberufen, besteht Doskozil auf einer Urabstimmung unter den SPÖ-Mitgliedern.

Dahinter dürfte die Vermutung stehen, dass er sich mit kontroversen Stellungnahmen bei vielen Parteifunktionären eher unbeliebt gemacht hat, an der Basis aber populär ist. Rendi-Wagner könnte allerdings mithilfe der Statuten eine solche Befragung verhindern, denn eigentlich ist dort festgelegt, dass ein Bundesparteitag über den Vorsitz entscheidet.

Doskozil schrieb an Präsidium und Vorstand der SPÖ, er habe sich entschlossen, sich für den Parteivorsitz zu bewerben. Er wolle dies nach Rücksprache mit seinen Parteifreunden der SPÖ Burgenland in Verbindung mit „unserem Programm, unseren Inhalten und einem breiten Team“ tun. Er werde in den Gremien vorschlagen, einen Mitgliederentscheid herbeizuführen.

Damit sei „die nötige Klarheit gegeben“, um „ungestört die Wahlen am 23. April schlagen“ zu können, also in Salzburg. Für eine Wahl auf einem „überhastet organisierten Sonderparteitag“ stünde er hingegen nicht zur Verfügung, stellte Doskozil klar.

Doskozil steht für einen sozialdemokratischen Kurs, der in der Sozial- und Wirtschaftspolitik auf traditionell „linke“ Themen wie Mindestlohn und staatliche Eingriffe setzt, bei Sicherheit und Migration aber auf Strenge und Restriktion. In den Worten Doskozils: „Das schließt selbstverständlich auch eine klare und rechtsstaatliche Haltung zu den Themen Asyl und Migration ein.“

Dieser Kurs stößt in den Flächenländern potenziell auf Zustimmung, ausdrücklich zählt der Salzburger SPÖ-Landesverband zu Doskozils Verbündeten, möglicherweise auch das mitgliederstarke Niederösterreich. Abgelehnt wird Doskozil in der Führung der Wiener SPÖ unter Bürgermeister Michael Ludwig, bei der Parteijugend SJ, ferner in der SPÖ-Frauenorganisation, aber auch auf dem Gewerkschaftsflügel (der sich durch den burgenländischen Mindestlohn für öffentlich Bedienstete offenbar um eigene Einflussmöglichkeiten in der Tarifpolitik gebracht sieht).

Aufruf zur Einigkeit

Rendi-Wagner hat am Dienstag einige Ansagen gemacht, ohne diesmal Doskozil ausdrücklich zu erwähnen. Wer der SPÖ empfehle, ein bisschen nach rechts zu rücken, meine es nicht gut mit der Partei, sagte sie auf einer Tagung der SPÖ-Stadtfraktion, die ausgerechnet im burgenländischen Frauenkirchen stattfand (aber ohne den dortigen Landeshauptmann).

Rendi-Wagner forderte die SPÖ zur Einigkeit auf: „Gemeinsam sind wir nicht zu schlagen.“ Wiens Bürgermeister Ludwig verband ein Loyalitätsbekenntnis mit einer impliziten Forderung: „Ich freue mich, dass die Wiener SPÖ immer Gehör findet in der Bundes-SPÖ.“ Man müsse gemeinsam alles dafür geben, dass Rendi -Wagner nach der nächsten Nationalratswahl Bundeskanzlerin werde.