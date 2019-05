„Die Zerstörung der CDU“ : Das Rezo-Video im Faktencheck

Wohlstandsverteilung und Bildungspolitik

Am Anfang des Videos zeichnet Rezo das Bild von einem Land, in dem die Reichen immer reicher werden, die Armen dagegen immer ärmer und keine Chance haben, aufzusteigen. In Teilen hat er damit Recht. Manches davon aber ist unvollständig, eine zentrale Aussage glatt falsch.

Zum Beispiel stellt Rezo richtigerweise fest, dass Aufstiegschancen in Deutschland kleiner sind als in anderen Staaten. Vor allem Kinder aus Einwandererfamilien erreichen in Deutschland nur selten einen guten Bildungsabschluss.

Deutschland gibt einen kleineren Teil seines Wohlstands für Bildung aus als andere Länder, sagt Rezo. Auch das stimmt – wahr ist aber auch etwas anderes: Wenn man sich ansieht, welche Beträge dabei herumkommen, dann gibt Deutschland pro Kopf immer noch mehr aus als viele andere Staaten.

Rezo hat im Prinzip Recht damit, dass große Vermögen in Deutschland häufig geerbt worden sind. Aber die Situation ist nicht so eindeutig, wie er behauptet. „Die meisten Reichen werden nicht deswegen reich, weil sie hart arbeiten oder fleißig sind“, sagt Rezo, „,sondern durch Erben und Schenkungen“. Der Satz ist nicht gut belegt; zuverlässige Daten sind nicht leicht zu bekommen. Die beste Quelle ist noch eine Umfrage unter den reichsten Deutschen – sie hat vor drei Jahren ein Bild gezeigt, das sich leicht unterscheidet: Viele Reiche sagen, dass sie vor allem wegen ihrer eigenen Arbeit so reich geworden sind. Fast jeder zweite Reiche sieht Selbständigkeit oder Unternehmertum als Hauptgrund für sein Vermögen – die Erbschaften kommen erst dahinter. Wahr ist wieder, dass Erbschaften vor einigen Jahrzehnten noch eine kleinere Rolle spielten als heute. Das liegt auch daran, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland wenig zu vererben gab, aber die Menschen viel neuen Wohlstand aufbauten. Gut zu wissen: In Frankreich und Großbritannien spielen Erbschaften eine größere Rolle als in Deutschland – diese Information war in der Grafik eigentlich enthalten, aber Rezo hat sie entfernt.

Eine andere von Rezos wichtigsten Aussagen aber ist falsch. Am Anfang des Kapitels sagt er: „Die ärmsten 50 Prozent haben immer weniger Geld.“ Das stimmt nicht, das steht so auch nicht in seiner Quelle. Vielmehr sind die Einkommen der ärmsten 50 Prozent in Deutschland fast kontinuierlich gestiegen. Deutschland ist reicher geworden, viele Arme haben seit 2005 Arbeit gefunden. Die Einkommen der ärmeren Hälfte sind nicht immer so schnell gestiegen wie die der reicheren, aber die Tendenz geht eindeutig nach oben – seit 2014 sogar besonders schnell. Geschrumpft ist höchstens der Einkommensanteil der ärmeren 50 Prozent. Einen tatsächlichen Einkommensrückgang zeigt die Statistik nur bei den Einkommen der allerärmsten.

Das liegt nicht unbedingt daran, dass die Armen jetzt weniger Geld hätten als früher. Ein wichtiger Grund ist, dass viele neue Arme nach Deutschland gekommen sind. In den vergangenen Jahren hat Deutschland den Zuzug vieler Migranten erlebt. Das kann man gut oder schlecht finden. Diese Information ist wichtig, um die Armutsquote zu verstehen, über die Rezo spricht.