Zukunft der CDU : Sanierer gesucht

Als auf dem Hamburger Parteitag Ende 2018 der Sieg von Annegret Kramp-Karrenbauer im Kampf um den CDU-Parteivorsitz verkündet wurde, versteinerten die Anhänger von Friedrich Merz. Viele Wochen, erzählen sie noch heute, hätten sie gebraucht, um sich von der Enttäuschung zu erholen.

Seit längerem aber verspüren die Merzianer die zweite Luft. Die glücklose Übergangsvorsitzende AKK ist an der Parteispitze bald Geschichte. Das Vakuum, das sie und ihre Vorgängerin Angela Merkel hinterlassen, muss gefüllt werden. Wer kann es: der nordrhein-westfälische Ministerpräsidenten Laschet? Der Bundestags-Außenpolitiker Röttgen? Oder Wirtschaftsanwalt und Ex-Politiker Merz?

Das Anforderungsprofil ist eindeutig: In und nach der Corona-Krise wird Wirtschaftskompetenz vom neuen Vorsitzenden verlangt, denn die goldenen Wachstumsjahre sind vorbei. Ganze Branchen sind in Schieflage geraten, Unternehmen kämpfen ums Überleben, höhere Arbeitslosenzahlen sind nur durch großzügiges Kurzarbeitergeld überdeckt. In der schwarz-roten Koalition hat die Union am Ausbau des Sozialstaats mitgewirkt, der aber nur funktioniert, wenn es in der Wirtschaft läuft. Um die Krise zu überwinden, muss die CDU sich wirtschaftspolitisches Profil neu erarbeiten – eine Mammutaufgabe für den Neuen.

Wegen Corona sind schon anvisierte Parteitagstermine im April und Dezember verstrichen. Nun soll der neue Parteichef am 16. Januar auf einem digitalen Parteitag bestimmt werden. Nur eins ist sicher: Auf zwei Frauen folgt unweigerlich ein Mann. Die Mehrheit der 1.001 Delegierten muss er für sich gewinnen. Diese Delegierten, die Parteitage normalerweise in zugigen Messehallen verbringen, können es sich diesmal zu Hause im Jogginganzug vorm Laptop gemütlich machen, um die virtuellen Grußworte der Bundeskanzlerin Angela Merkel, des CSU-Vorsitzenden Markus Söder zu hören und um Reden der drei Kandidaten zu verfolgen, die sich in der Berliner Parteizentrale versammeln.

Stimmung wird wohl kaum entscheiden

Merz, der zuletzt in der Wirtschaft beim Vermögensverwalter Blackrock und nicht im Parlament zu Hause war und das gerne in die Waagschale wirft, nimmt nun also den zweiten Anlauf. Als eine Ursache seiner knappen Niederlage vor gut zwei Jahren gilt eine schlechte Parteitagsrede. Der Mann, der Säle füllen kann, erreichte damals die Unentschlossenen im Publikum nicht, er entzauberte sich selbst. Bei dem digitalen Parteiltag wird es nun viel weniger auf Stimmungen und Absprachen in letzter Minute ankommen. Denn die Bewerber reden im Konrad-Adenauer-Haus in ein Kamera-Nirvana, die Schwingungen der Delegierten können sie nicht einmal erahnen. Sollte es wie erwartet zur Stichwahl zwischen zwei Kandidaten kommen, wäre selbst zwischen den Wahlgängen nicht mehr Zeit als für das Verschicken einiger Whatsapps. Stimmen kapern mit eiligen Versprechungen kann dann keiner mehr. „Auf dem Platz“ ist jetzt – wie am Freitagabend, als sich die drei noch mal gemeinsam den Online-Fragen der Parteimitglieder stellten.

Die Erwartungen sind groß. So sagt Jana Schimke, brandenburgische Bundesabgeordnete und bekennende Merzianerin: „Der neue Vorsitzende muss die Partei einen. Im Moment gibt es da mehr Gegeneinander als Miteinander.“ Das ist nicht alles. „Die CDU muss nach innen und nach außen Profil gewinnen. Wir müssen eine eigene Agenda haben und dürfen nicht mehr alle Positionen zur Verhandlungssache machen“, findet Schimke. „Das Erfolgsrezept von Angela Merkel war, neue Wählerschichten zu gewinnen. Nichts spricht gegen eine Liberalisierung und Modernisierung der Partei. Allerdings ging dieser Weg aus meiner Sicht zu Lasten der Unterscheidbarkeit zu den politischen Mitbewerbern.“