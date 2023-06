Die Not der SPD in Hessen muss groß sein, dass die Bundesvorsitzende auf eine Weise ins Horn der Landespartei bläst, dass es wehtut. Laut Saskia Esken hätte der Mord an Walter Lübcke verhindert werden können, wenn die CDU eine bessere Sicherheitspolitik betrieben hätte. Das ist die vergiftete Überdosis des Minderheitsvotums, das die SPD zum Untersuchungsausschuss abgeben will, der zum Lübcke-Mord in Wiesbaden eingerichtet wurde.

Belastbar ist der Vorwurf nicht. Der Verfassungsschutz hätte, weil Lübckes Mörder sich vor der Tat lange Zeit unauffällig verhielt, Fristen verletzen müssen, um ihn weiter im Visier zu behalten. Nicht einmal die SPD-Opposition in Wiesbaden gab ihrer Kritik an CDU-Innenminister Peter Beuth und dessen Vorgängern deshalb eine so infame, weil verkürzte Drehung wie Esken.

Landtagswahl im Oktober

Eskens Entgleisung reiht sich in eine Kette von Versuchen, die Spitzenkandidatin der SPD für die Landtagswahl im Oktober, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, in ein günstiges sicherheitspolitisches Licht zu rücken. Mehrere entsprechende Manöver leiden allerdings darunter, dass die SPD noch vor kurzer Zeit ganz andere Prioritäten setzte.

Ein Messerverbot in Bahn und Bussen, wie von Faeser vorgeschlagen? Noch vor wenigen Jahren galt das Thema als tabu, weil der Verdacht auf Fremdenfeindlichkeit schnell bei der Hand war. Ein Gipfeltreffen zur Clankriminalität? Bis vor Kurzem beteiligte sich die SPD noch an Debatten, ob „Clan“ nicht ein rassistisches Codewort sei. In NRW musste erst die CDU kommen, um das Thema nach einem dreißigjährigen SPD-Grüne-Multikulti-Schlaf in Angriff zu nehmen.

Mehr zum Thema 1/

Geht die SPD in Hessen weiter so vor wie Esken, macht sie den Fehler, den Kampf gegen Rechtsextremismus zu instrumentalisieren, um zu verdecken, dass sie Kriminalitätsbekämpfung jahrelang durch die Brille politischer Korrektheit gesehen hat. Im Fall Lübcke betreibt sie eine Schlammschlacht, in der die AfD am Ende noch als Stimme der Vernunft für sich werben kann. Ein perverses Spiel.