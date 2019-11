Eintrittswelle : Die neuen Grünen

Jannis Seidemann ist ein gutes Jahr Parteimitglied der Grünen. Gelb getönte Brille, Jogging-Hose, Schnurrbart, kariertes Sakko. Auf der Straße würde man den 31 Jahre alten Sonderpädagogen nicht sofort für einen Grünen halten. Seidemann gehört zu denen, die gerade massenhaft bei der Öko-Partei Eintrittsformulare ausgefüllt haben, bewegt durch Klimakrise und Rechtspopulismus. Er ist eines von 284 Neumitgliedern, die allein der Kreisverband Stuttgart seit Beginn des vergangenen Jahres hinzugewonnen hat. Derzeit nimmt der Kreisverband im Monat etwa 25 Anwärter auf.

Viele der Neuen wollen, dass alles schneller geht. Manche geben regelrecht einen Takt vor, nerven auch schon mal. Seidemann ist so einer. Den angestaubt-konventionellen Europawahlkampf der Stuttgarter Grünen zum Beispiel hat der junge Mann kurzerhand revolutioniert. „Mit Podiumsveranstaltungen und Fahrradtouren kannst du heute niemanden mehr abholen“, sagt er. Auf seinen Vorschlag richteten die Grünen in der Stuttgarter Innenstadt in einer trendigen Galerie einen „Europe Space“ ein. Dort wurden potentielle Wähler nicht von grünen Wahlkampfhelfern zugequatscht, sondern sie konnten sich einfach über Europa informieren, eigene Ideen entwickeln und diese auf einem Post-It hinterlassen.

Oder Seidemann lud zu einem Spaghetti-Essen ein, verteilte eine Speisekarte. Auf der Vorderseite gab es Infos zum Essen, auf der Rückseite zu Europa. Der Satz „Based on Grüne Stuttgart“ war nur mit der Lupe zu erkennen. „Die Leute, die zu uns kommen, wollen etwas machen. Was ein Oberbürgermeister Fritz Kuhn oder Ministerpräsident Kretschmann politisch hinkriegen oder nicht, interessiert die meisten weniger. Die identifizieren sich mit Annalena Baerbock und Robert Habeck. Die sprechen die Sprache der Jungen und bieten moderne Narrative an.“ Die Begeisterung war auch auf dem Parteitag an diesem Wochenende in Bielefeld zu spüren, der die beiden Parteivorsitzenden wiederwählte.

Die These von Politikwissenschaftlern, den Grünen drohe ein „Ergrauen“, sie seien eine „Ein-Generationen-Partei“ und würden verschwinden, sobald die Achtundsechziger in Rente seien, hat sich als falsch erwiesen. Während SPD und CDU kontinuierlich schrumpfen, verzeichnen die Grünen seit 2015 einen Mitgliederschub, wie es ihn in der Geschichte der Partei noch nie gegeben hat: Vor vier Jahren zählte die Partei knapp 60000 Mitglieder, heute sind es 93000. Allein in den ersten zehn Monaten dieses Jahres hat die Partei knapp 18000 Menschen zum Eintritt bewegt. Das ist ein Zuwachs um fast ein Viertel.

„Die Neumitglieder sind eine große Bereicherung für unsere Partei“, sagt Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Die Grünen bemühen sich darum, Bündnisse mit ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen zu schmieden, sich auch solche Milieus zu erschließen, die einst mit grünen Ideen fremdelten, ihnen vielleicht sogar feindselig gegenüberstanden. Da hilft es, wenn sich auch die eigenen Reihen besser durchmischen. Die Neuen drücken das Durchschnittsalter, der Frauenanteil wächst, der Anteil der Ostdeutschen nimmt zu. Im Vergleich ist die Partei im Osten aber noch schwach: Der Landesverband in Thüringen hat noch nicht einmal tausend Mitglieder, allein in Stuttgart sind es dagegen schon 1200. Es ist nicht lange her, da erzielten die Grünen in manchen Gegenden im Osten bei Kommunalwahlen null Prozent. Was daran lag, dass sie gar keinen Kandidaten aufgestellt hatten. Es ist für die Partei ein Erfolg, dass sie mittlerweile in allen Bundesländern überall genügend Kandidaten haben. Und natürlich spülen die Neuen mit ihren Beiträgen auch mehr Geld in die Parteikassen.