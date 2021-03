Fünf Jahre Pause : Die Gorch Fock schwimmt wieder

Weiß ist das Schiff: Die „Gorch Fock“ liegt am Mittwoch vor der Lürssen-Werft in Lemwerder. Bild: dpa

Die Gorch Fock ist zurück im Wasser. Wie die Bremer Werft Lürssen am Mittwoch mitteilte, ist das Segelschulschiff der Marine aus dem Dock in Berne abgesenkt worden und wird nun am Standort Lemwerder fertiggestellt. Mehr als fünf Jahre nach Beginn einer schwierigen, skandalgeplagten Instandsetzung soll die Bark nunmehr bis Ende Mai der Marine zurückgegeben werden. Von Juli an sind erste Ausbildungsfahrten mit Kadetten geplant.

Das Schiff verfügt bereits wieder über stehende Masten, der Motor, weite Teile des Rumpfes und ein Großteil des Innenausbaus wurden instandgesetzt beziehungsweise erneuert. Der Kapitän des Schiffs, Nils Brand, der die ganze Zeit bei der Gorch Fock ausgeharrt hatte, sprach von einem „großartigen Moment“ und sagte nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks: „Wir kommen endlich wieder ins Wasser mit einem Schiff, das auch nach Gorch Fock aussieht, und von daher ist es für meine Besatzung und mich großartig.“ Nach jahrelangen Verzögerungen, betrügerischer Vorfälle und einer Kostensteigerung von 10 auf 135 Millionen Euro hatte der ursprüngliche Auftragnehmer, die Elsflether Werft, das Handtuch geworfen. Gegen zahlreiche an dieser Sanierungsphase Beteiligte ermittelt die Staatsanwaltschaft. 2019 hatte die Lürssen-Werft das Schiff und die weitere Sanierung übernommen.

Mehr als 150 Spezialisten arbeiten nach Angaben der Werft an dem Vorhaben, die Gorch Fock zurück auf See zu bringen. Der Geschäftsführer der Werft, Tim Wagner sagte am Mittwoch: „Dabei war uns von Beginn an bewusst: Wir übernehmen mit den Arbeiten an der Bark ein Projekt unter durchaus schwierigen Vorzeichen.“

Es habe unvollständiger Bauunterlagen gegeben und die Koordination der am Projekt beteiligten Zuliefererunternehmen sei ebenfalls schwierig gewesen. Der Stapellauf sei „das Ergebnis einer vertrauensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit“ mit allen Stellen und Vertretern des Verteidigungsministerium.“