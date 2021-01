Zusammenhalt in Corona-Zeiten : Wenn zwei sich streiten

„Zu mir oder zu Dir?“ Das dürften sich viele junge Paare gefragt haben, als klar war, dass man die Zeit im Lockdown nur ungern allein in der Ein-Zimmer-Wohnung verbringen will. Einsamkeit war absehbar, aber man hatte ja die Wochenenden schon oft miteinander verbracht. Die Zahnbürste war schon da. Eine gute Gelegenheit, Zweisamkeit zu üben.

Lisa konnte ohnehin nicht in die Universität, alle Lehrveranstaltungen liefen online. Lars hatte seinen Beruf jetzt im Homeoffice. Gemeinsame Zeit, die sonst immer zu knapp war, gab es plötzlich im Überfluss. Zweisamkeit pur, im Kokon der kleinen Wohnung. Ein bisschen eng und nur ein brauchbarer Tisch. Wenn Lars seine Videokonferenzen hatte, verzog sich Lisa mit ihren Lehrveranstaltungen in die Küche. Ihr Kopfhörer hatte den Geist aufgegeben, und sie wollte ja nicht stören. Also: erstmal das Geschirr wegräumen. Eigentlich sein Job. Aber will man im Lockdown einen Streit vom Zaun brechen?