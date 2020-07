Zentralrat der Juden wird 70 : Das große Wunder der Nachkriegszeit

Die Nachkriegszeit in Westdeutschland war von allerlei „Wundern“ geprägt. Zu den – nicht nur im Rückblick – größten gehört ein Ereignis, das sich am Sonntag zum 70. Mal jährt. Nur fünf Jahre nach Kriegsende und dem Ende des Völkermords an den Juden Europas gründete sich in Frankfurt der Zentralrat der Juden in Deutschland. Ein Zusammenschluss der Überlebenden im Land der Täter.

Peter Sturm Redakteur in der Politik, zuständig für „Politische Bücher“. F.A.Z.

Heute ist der Rat zentraler und akzeptierter Ansprechpartner für Politik und Gesellschaft in allen Fragen, die jüdisches Leben in Deutschland betreffen. Die Gründer hatten zum damaligen Zeitpunkt allerdings nicht die Absicht, eine Organisation zu schaffen, die auf Dauer die Interessen der Juden in Deutschland vertreten sollte. Ziel der Gründung war lediglich die Interessenvertretung für eine Übergangszeit bis zur endgültigen Ausreise. Zum Zeitpunkt der Gründung bestand der Staat Israel seit zwei Jahren.