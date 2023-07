Selten hat ein deutscher Politiker mit einer einzigen Rede eine so nachhaltige Wirkung erzielt wie Egon Bahr, der damalige Pressechef des Berliner Senats, am 15. Juli 1963 vor dem Politischen Club der Evangelischen Akademie Tutzing. Zwei Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer propagierte der engste Mitarbeiter des Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt unter dem Motto „Wandel durch Annäherung“ eine Alternative zur bisherigen offiziellen „Politik des Alles oder Nichts“ in der deutschen Frage.

Anstatt ohne irgendeine Aussicht auf Erfolg eine Wiedervereinigung Deutschlands auf Grund freier Wahlen zu fordern, gelte es, die „Zone“ mit Zustimmung der Sowjets zu „transformieren“. Noch sprach Bahr, der 1956 der SPD beigetreten war, nicht von einer faktischen Anerkennung der DDR als Staat, aber ebendies war gemeint: Um an der unerwünschten Tatsache „DDR“ etwas zu ändern, musste man sich zunächst einmal ihrer Realität stellen.