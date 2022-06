Schüsse auf Walther Rathenau : Ein Mord als Menetekel

Aktualisiert am

Flagge zeigen für die Republik: Massendemonstration in Berlin nach der Ermordung Rathenaus im Berliner Lustgarten Bild: Getty

Es geschah am späten Vormittag des 24. Juni 1922, eines Samstags, in der Koenigsallee im Berliner Villenviertel Grunewald: Gegen 10 Uhr 45 wurde Reichsaußenminister Walther Rathenau auf der Fahrt im offenen Wagen von seinem Privathaus ins Auswärtige Amt von zwei Personen, die mit ihrem Mercedes sein Fahrzeug überholten, durch Schüsse aus einer Maschinenpistole ermordet. Rathenau war zum Zeitpunkt seines Todes 54 Jahre alt. Personenschutz hatte er sich, trotz Warnungen und Todesdrohungen, nachdrücklich verbeten.

Das Attentat war nicht das erste, sondern eines in einer ganzen Reihe von Anschlägen auf Repräsentanten der Republik. Vorausgegangen waren unter anderem die Ermordung des bayerischen Ministerpräsidenten, des Unabhängigen Sozialdemokraten Kurt Eisner, durch einen adligen Nationalisten im Februar 1919, der tödliche Anschlag auf den ehemaligen Reichsfinanzminister Matthias Erzberger vom katholischen Zentrum im August 1921 durch Angehörige der rechtsradikalen Organisation Consul, kurz „O.C.“ genannt, und ein von derselben Terrorzentrale in Auftrag gegebenes fehlgeschlagenes Blausäureattentat auf einen prominenten Sozialdemokraten, den Kasseler Oberbürgermeister Philipp Scheidemann, am 4. Juni 1922.