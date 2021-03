Wohin treibt die SPD? : Warum Freiheit ein linker Grundwert bleiben muss

Brüder, zur Sonne, zur Freiheit!“, so lauten die ersten Worte des ursprünglich russischen Revolutionslieds, das progressive Kräfte über Jahrzehnte anstimmten. Heute ist einem solch pathetischen Bekenntnis zur Freiheit in aufgeklärten Kreisen meist eher Befangenheit gewichen. Ein Loblied auf Freiheit? Weshalb nicht gleich ein Abgesang auf Rationalität, Vernunft und faktenbasierte Debatten?

Parteipolitisch scheint das Konzept deutlich nach rechts gewandert zu sein. In den Niederlanden etwa wirbt die „Partei für die Freiheit“ um Stimmen, in Österreich sind es die „Freiheitlichen“. In den Vereinigten Staaten wurde die Nachfolge der Tea Party vom „Freedom Caucus“ angetreten, und in Deutschland versammeln sich rechte Vordenker im Wochentakt bei der „Jungen Freiheit“.