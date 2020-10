Die SPD und die Nato : Gemeinsame Werte, gemeinsame Waffen?

Aktualisiert am

Kanzler der Mitte: Mit dieser vieldeutigen Botschaft warb die SPD bei der Bundestagswahl 2002 für ihren Spitzenkandidaten Gerhard Schröder. Der Plan ging auf. Die 1998 begründete rot-grüne Koalition unter Schröders Führung konnte fortgesetzt werden. Bild: Ullstein

In der SPD mehren sich die Stimmen, die die Bindung der Bundesrepublik an die Nato lockern wollen. Sie stehen in einer langen Tradition. Ein Rückblick auf neutralistische Bestrebungen und deutschlandpolitische dritte Wege. Ein Gastbeitrag.