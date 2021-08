Essay zur Identitätspolitik : Sie sind cisgender!

Es ist noch gar nicht lange her, da hielt ich mich für ein weibliches Exemplar der Gattung Homo sapiens, zur Welt gekommen Ende des 20. Jahrhunderts auf einer Insel im Mittelmeer. Erwachsene Homo-sapiens-Weibchen werden als Frauen bezeichnet, also hielt ich mich für eine Frau. Punkt. Doch vor Kurzem erfuhr ich in Debatten über Geschlechtsidentität, dass ich nicht einfach eine Frau sei, sondern „cisgender“, das heißt eine Person, deren Geschlechtsidentität mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt (so die in vielen Glossaren zu findende Definition, zum Beispiel in dem des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend). Daraus ergibt sich für mich zweierlei.

Erstens: Bei meiner Geburt wurden also nicht nur jene körperlichen Merkmale ins Krankenhausregister eingetragen, die die Hebamme beobachtet hatte – Gewicht, Größe, Geschlecht. Vielmehr erfahre ich, dass eines dieser Merkmale, das Geschlecht, mir zugewiesen wurde. Nun frage ich mich: Nach welchen Kriterien wurde mir das weibliche Geschlecht zugewiesen? Nach den körperlichen Merkmalen, die die Hebamme beobachtet hat? Oder hat diese Hebamme willkürlich entschieden? Wurde mir demnach mein Geschlecht so „zugewiesen“, wie mir das Gewicht „zugewiesen“ wurde? Oder der Name, den meine Eltern willkürlich für mich gewählt hatten?