Sexuelle Gewalt : Die Athleten schweigen nicht mehr

Um die Auseinandersetzung des organisierten Sports mit dem Problem von Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt einzuordnen, hilft ein Blick auf jüngste Ereignisse im Leistungssport. Wie unter einem Brennglas zeigen sich hier einige der problematischen Strukturen des organisierten Sports, die auch der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Wege stehen können:

Der europäische Handballverband verhängte im Sommer eine Geldstrafe gegen die Spielerinnen des norwegischen Beachhandballteams. Bei einem EM-Spiel trugen sie zu lange Hosen und verstießen damit gegen das Regelwerk, welches körperbetonte Bikinihosen mit hohem Beinausschnitt vorschreibt. Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio traten die Turnerinnen aus Deutschland mit langen Anzügen an und widersetzten sich damit der langjährigen Wettkampftradition im Turnen. Üblich sind hier kurze Anzüge, die Einblicke in Körperregionen erlauben, die manch eine Sportlerin vor dem Blick der Öffentlichkeit schützen möchte. Während die neue Wettkampfkleidung der Turnerinnen aus Deutschland bei den Olympischen Spielen in Tokio regelkonform war und öffentlich sogar große Zustimmung erfuhr, mussten andere Olympia-Teilnehmende damit ringen, Symbole der Gleichberechtigung, wie etwa Armbinden aus Regenbogen-Farben oder gekreuzte Arme bei Siegerehrungen, zeigen zu dürfen. Die Regularien des IOC und einiger Sportverbände schränken solche öffentlichen Selbsterklärungen ein.