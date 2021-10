Sexuelle Gewalt : „Ich dachte, ich bin die Einzige“

Simone Biles, die Starturnerin aus den Vereinigten Staaten, hat es klar benannt: Mit ihrer Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio wollte sie im Sommer 2021 ein Zeichen setzen. Gäbe es bei den Spielen keine Überlebenden von sexuellem Missbrauch, wäre das Thema einfach beiseite gewischt worden, sagte sie in einem Interview. Biles ist eine von mehr als 200 Turnerinnen, die Zeugnis ablegten gegen den mittlerweile verurteilten ehemaligen Teamarzt Larry Nasser.

Zeugnis ablegen, sagen was ist und damit die erlebte Gewalt sichtbar machen, das steht auch im Zentrum der Arbeit der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Menschen, die in ihrer Kindheit oder Jugend sexuell missbraucht wurden, sprechen nach Jahren und Jahrzehnten über das erlebte Unrecht. Seit 2016 führt die Kommission gemeinsam mit den Betroffenen vertrauliche Anhörungen durch. Die Gespräche dauern zwei bis drei Stunden und finden in neutralen Räumen und in einer Atmosphäre statt, die den Bedürfnissen der Betroffenen in der oft belastenden Situation des Sprechens möglichst umfassend entspricht.