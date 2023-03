Der Einzug in die Niedersächsische Staatskanzlei im Sommer 1990 markiert den eigentlichen Beginn von Schröders Netzwerk. Als Ministerpräsident hat Schröder mehr Möglichkeiten als bisher, Posten zu besetzen und Karrieren zu beschleunigen. Im Umfeld des SPD-Politikers tauchen nun viele Namen auf, die später mit Schröder nach Berlin wechseln und für die deutsche Russlandpolitik wichtig werden. Brigitte Zypries übernimmt in Schröders Staatskanzlei das Referat für Verfassungsrecht. Mit Frank-Walter Steinmeier lotst Zypries zudem einen Kommilitonen aus ihrer Gießener Studienzeit nach Niedersachsen. Zypries und Steinmeier hatten in den 1980er-Jahren für die juristische Fachzeitschrift „Demokratie und Recht“ gearbeitet, die vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Die Publikation erschien im Pahl-Rugenstein Verlag, der maßgeblich von der DDR finanziert wurde. 1990 zählt Steinmeier ebenso wie Schröder zu den Gegnern des raschen Einigungsprozesses. „Du passt zu uns“, soll Schröder beim Vorstellungsgespräch zu Steinmeier gesagt haben.

***

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Es gibt noch einen weiteren Vertrauten Schröders, der 1998 von Hannover nach Berlin wechselt. Im Unterschied zu den genannten Politikern taucht sein Name in den einschlägigen Schröder-Biographien nicht auf: Heino Wiese. Der 1952 geborene Sozialdemokrat lernt Schröder 1982 bei der berühmten Currywurst in der Gaststätte „Plümecke“ kennen. Von 1990 bis 2003 übt Wiese einflussreiche Funktionen in der niedersächsischen Sozialdemokratie aus. Er ist Geschäftsführer des SPD-Bezirks Hannover und Landesgeschäftsführer der niedersächsischen SPD. Wiese kontrolliert damit die Partei­zen­trale in der Odeonstraße weitgehend, managt die Wahlkämpfe Schröders. Er baut sich ein einzigartig dichtes Netz innerhalb der niedersächsischen SPD auf. Im Zentrum steht nach Wieses Darlegung „das Team Gerhard Schröder“ mit Steinmeier und Zypries, das man sich wie eine alte Fußballmannschaft vorstellen könne. Zum Bogen der langjährigen Wiese-Vertrauten zählen auch Sigmar Gabriel, der heutige niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil und der heutige SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil.

***

Auffällig in Schröders Netzwerk ist die hohe Zahl der Wechselbeziehungen, die finanziell unterlegt sind. Innerhalb dieses Netzes könnte man so vielfältige Ketten beschreiben. Heino Wiese fädelt den Einstieg des Oligarchen Alexej Mordaschow bei der vom sozialdemokratischen Manager Michael Frenzel geführten TUI ein, die wiederum die Arena des Bauunternehmers Günter Papenburg sponsert; Papenburg hält Anteile an dem Stahlunternehmen Salzgitter AG, das Schröder einst als Ministerpräsident mit Staatsgeldern Frenzels TUI-Vorläufer Preussag abkaufte und das später Röhren für das von Schröder beaufsichtigte Unternehmen Nord Stream 2 sowie andere Pipeline-Projekte des Kremls liefert, dessen Honorarkonsul in Hannover wiederum Heino Wiese ist. Und alle genannten Personen treffen sich zeitweilig in der gemeinsamen „G 6“-Loge bei Hannover 96. Blickt man auf die strukturellen Merkmale des Schröder-Netzes, so fällt die weitgehende Abwesenheit von Frauen auf. Schröders Umfeld trägt männerbündische Züge. Es besteht vorwiegend aus erfolgreichen und wohlhabenden Herren, die meist über ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein verfügen. Weniger ausgeprägt sind Schamgefühle. Drückerkolonnen und Kontakte zu kriminellen Rockern gelten ebenso wenig als Zugangshindernis wie ausgeprägte Kontakte nach Iran, nach China oder nach Russland. Man trinkt miteinander. Man hilft einander.