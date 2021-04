Assistierter Suizid: Was gilt in der Schweiz?

Pro und Kontra Sterbehilfe : Assistierter Suizid: Was gilt in der Schweiz?

In den vergangenen zehn Jahren hat sich die zuvor oft hitzig geführte Diskussion über organisierte Suizidhilfe merklich beruhigt. Heute ist sie überall in der Schweiz breit akzeptiert. Ein Gastbeitrag.

Mit einem eindrücklichem Urteil hat der Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts am 26. Februar 2020 den erst 2015 in Kraft getretenen Paragraphen 217 StGB (Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung) für verfassungswidrig erklärt. Das selbstbestimmte Sterben, so das Gericht, müsse in jeder Phase des menschlichen Lebens Geltung haben. Allerdings könnten gesetzliche Regeln im Sinne eines Schutz- und Sicherungskonzepts aufgestellt werden, die indessen nicht materielle Schranken wie zum Beispiel eine unheilbare Krankheit enthalten dürften.

Wenige Monate später, am 11. Dezember 2020, erklärte der österreichische Verfassungsgerichtshof das Verbot der Hilfeleistung zur Selbsttötung (Paragraph 78 StGB) für verfassungswidrig, dies mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022, um bis dann gesetzliche Schutzmaßnahmen zu erarbeiten.