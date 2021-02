Pro und Kontra Sterbehilfe : Der Suizid und das Strafrecht

Aktualisiert am

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zu Paragraph 217 StGB das Selbstbestimmungsrecht in Bezug auf den eigenen Tod gestärkt. Nun muss auch das Verbot der Tötung auf Verlangen überdacht werden. Ein Gastbeitrag

Der Suizidversuch ist im deutschen Strafrecht straflos. Zum Ausdruck kommt hierin der Respekt gegenüber der Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Er allein ist Träger dieses Rechtsguts – will er es auslöschen, betrifft dies nur ihn, weshalb sich das Recht hierin nicht einzumischen hat. Lange Zeit wurde dieser Befund aus strafrechtlicher Sicht auf die Suizidassistenz ausgedehnt. Wie der Suizidversuch war es ebenfalls straflos, einem anderen Hilfe bei dessen eigenhändig durchgeführten Suizid zu leisten. Mit der Einführung von Paragraph 217 StGB (Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung) änderte sich dies. Die Vorschrift war im Wesentlichen eine Reaktion auf die Tätigkeit von Sterbehilfeorganisationen, die von Teilen der Öffentlichkeit als problematisch empfunden wurde. Von Anfang an gab es allerdings auch große Kritik an Paragraph 217 StGB – nicht zuletzt aus weiten Teilen der Strafrechtswissenschaft.

