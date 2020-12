Über die Selbstbeschränkung : Warum verzichten?

Es ist ein erstaunlicher Befund: In der Tradition der philosophischen und der theologischen Ethik sowie in der Praxis der Weltreligionen spielen verschiedene Formen des Verzichts eine erhebliche Rolle. Zudem pflegen nicht nur Gläubige, sondern auch säkulare Zeitgenossen eine entsprechende Praxis. Sie fasten oder spenden vor oder an christlichen oder jüdischen Feiertagen. Muslime tun beides im Monat Ramadan.

Bei überzeugten Juden und Muslimen kommt der Verzicht auf Schweinefleisch, bei Muslimen zusätzlich der auf Alkohol hinzu. Trotzdem sucht man heute in den einschlägigen Nachschlagewerken der Ethik, der Philosophie und der Theologie das Stichwort „Verzicht“, häufig auch die Umfeldausdrücke wie „Askese“ und „Fasten“ vergeblich – ein „Lexikon der Ethik“ ist die Ausnahme. Taucht man also bei diesem Thema in eine uns fremd gewordene Welt ein?