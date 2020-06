75 Jahre CDU : Mit Mut und Neugier

Anfang November 2000 – vor nunmehr zwanzig Jahren. Das Internet ist noch nicht Alltag, man geht online wie auf Besuch. Neuland? Durchaus. In Deutschland beginnt an diesem Tag der erste digitale Parteitag. Die Mitglieder diskutieren darüber, wann Schulkinder am besten mit dem Erlernen einer Fremdsprache beginnen, ob das Abitur nach zwölf oder dreizehn Jahren abgelegt werden soll, ob Studiengebühren sinnvoll sind oder nicht. Der Name der Partei: CDU. Ihre Vorsitzende: Angela Merkel.

Paris, Ende Februar 1985: Dem deutschen Wald geht es schlecht, und die Sorge vor dem Tod des Baumes schafft es bis in den Élyséepalast. Sein Hausherr François Mitterrand lässt sich anstecken von der Sorge, die ihm ein Mann aus Deutschland eindrücklich näherbringt. Der Mann, der dieses Umweltproblem so leidenschaftlich schildert, dass die Mitglieder der französischen Delegation die Augen rollen, ist Helmut Kohl, der Vorsitzende der CDU.