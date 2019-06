Von Kungeleien, von Geschachere und Geheimabsprachen in Hinterzimmern war die Rede: An starken Worten ließen es manche deutsche Kommentatoren nicht fehlen, als sich seit Mitte Juni 2019 abzeichnete, dass die Staats- und Regierungschefs der EU keinen der von den europäischen Parteifamilien nominierten Spitzenkandidaten dem Europäischen Parlament zur Wahl als Präsident der Kommission vorschlagen würden. Einige Autoren wollten die Europawahl vom Mai 2019 gar als Plebiszit für das Prinzip der Spitzenkandidatur verstanden wissen: Wenn der Europäische Rat sich nicht auf einen der Spitzenkandidaten, vorzugsweise den der stärksten Gruppierung, einigen könne, sei das Verrat am Wählerwillen und die Preisgabe der großen demokratischen Errungenschaft von 2014 – jenes Jahres, in dem das Straßburger Parlament den erfolgreichsten unter den Spitzenkandidaten auf Vorschlag des Europäischen Rats zum Kommissionspräsidenten gewählt und damit die Kommissionsspitze de facto parlamentarisiert hatte.

2014 war freilich manches anders als 2019. Die beiden Spitzenkandidaten, auf die es ankam, der luxemburgische Christdemokrat Jean-Claude Juncker und der deutsche Sozialdemokrat Martin Schulz, hatten sich von vornherein darauf verständigt, dass der erfolgreichere an die Spitze der Kommission treten, der andere ein anderes europäisches Spitzenamt übernehmen sollte. Dass Christ- und Sozialdemokraten zusammen über die Mehrheit der Sitze im Europäischen Parlament verfügten, war ein starkes Argument zugunsten dieses Arrangements. Der Europäische Rat fügte sich widerstrebend, ohne daraus einen Präzedenzfall machen zu wollen. Juncker wurde zum Kommissionspräsidenten, Schulz ein weiteres Mal zum Präsidenten des Europäischen Parlaments gewählt.