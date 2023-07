Am 11. und 12. Juli 1943 griffen Einheiten der „Ukrainischen Aufstandsarmee“ (UPA) mehr als hundert Dörfer im westlichen Wolhynien an und töteten ihre polnischen Bewohner. Dies war die blutigste Phase des „wolhynischen Massakers“, wie diese Ereignisse in Polen bezeichnet werden. Sie begannen Ende Februar 1943 und gingen in der zweiten Jahreshälfte weiter, als auch polnische Partisanen Vergeltungs­angriffe auf ukrainische Dörfer ausführten.

Die Massenmorde in Wolhynien waren ein Teil des polnisch-ukrainischen Konflikts, der in der Zeit des Zweiten Weltkriegs gewaltsam eskalierte und erst 1947 endete. Nach Schätzungen polnischer Historiker fielen ihm zwischen 80.000 und 100.000 Polen und 10.000 bis 15.000 Ukrainer zum Opfer, davon allein 40.000 bis 60.000 Polen im Jahr 1943 in Wolhynien. Ukrainische Historiker gehen von einer möglicherweise doppelt so hohen Zahl ukrainischer Opfer aus, während sie die Ge­samtzahl der polnischen Opfer auf höchstens 60.000 schätzen.